Keylor Navas : «Beaucoup d’envie de me donner à 100% et de faire ce que j’aime»

Malgré la future arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG, Keylor Navas apparait très déterminé.

Alors que le club de la capitale vient d’entamer sa préparation pour cette nouvelle saison, le Costaricien a envoyé un message très fort sur les réseaux sociaux.

«Une saison de plus grâce à Dieu, avec beaucoup d’envie de me donner à 100% et de faire ce que j’aime !! Allez Paris !!», a ainsi lâché Navas. Donnarumma est prévenu…