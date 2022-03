Kerozen Dj soutien Sylvain Gbohouo et invite ses fans à faire pareil

La coach Hamond chic a enfin réagi aux accusations contre elle, comme quoi elle aurait de nouveau attaqué Carmen Sama dans une vidéo diffusée sur les réseaux. Datant d’une à deux années antérieures, la vidéo en question ne se réfère pas à l’apparition de Carmen dans le clip de Sidiki Diabaté. Coach Hamond chic menace donc de porter plainte pour diffamation.

Depuis quelques jours, une ancienne vidéo de la coach ivoirienne Hamond Chic fait polémique sur les réseaux sociaux. Dans ladite vidéo, la jeune dame s’insurge en effet contre une attitude de Carmen Sama qu’elle n’aurait pas apprécié. Seulement, les internautes ont adapté la vidéo qui date d’il y a plusieurs mois, à la récente apparition de Carmen Sama dans le clip de Sidiki Diabaté.

Selon les internautes, la vidéo serait une réponse aux postures très osées de carmen et Sidiki Diabaté dans le clip vidéo. Souvenez-vous, l’une de nos dépêches vous éclairait sur la caducité de la vidéo de coach Hamond chic. Alors que la vidéo alimente de plus en plus les débats, la concernée monte enfin au créneau et menace de saisir la justice.

«Tv3 monde qui prend mes anciennes vidéos de y’a 2 ou 3 ans en arrière pour mettre sur des buzz, soit disant que j’ai clashé Carmen qui aurait fait un clip avec Sidiki, ce que j’ignorais. Si vous continuez comme ça, je vais porter plainte pour diffamation» a prévenu Hamond chic. Puis de réitérer son désintéressement total pour cette fameuse histoire relative à Carmen Sama et Sidiki Diabaté. «C’est quoi ce bordel, vous pensez que ça m’intéresse tout ça», a ajouté la coach.