Kenya : un père condamné à 30 ans de prison pour avoir enceinte sa fille à deux reprises

Je suis Marie-Paule (nom d’emprunt), employée de Banque, mariée depuis 4 ans a un homme merveilleux qui me traite comme une reine. Grâce à moi, ma meilleure amie a pu rencontrer l’homme de sa vie, avec qui elle vit aujourd’hui. Ils sont mariés et ils ont une magnifique petite fille dont je suis la marraine.

Mais avant de les mettre en contact, j’ai déjà eu à coucher avec lui au moins deux fois. Il était en couple et moi aussi alors on a décidé d’arrêter de faire ça. Il y a deux mois, une grosse dispute a éclaté entre mon époux et moi. Alors, j’ai appelé le mari de ma meilleure amie pour parler.

Il a décidé qu’on se rencontre. Nous avons pris un verre, puis deux et ce qui devrait arriver arriva, nous avons encore couché ensemble encore et encore sans nous protéger. Il m’évite depuis que je lui ai dit que je suis enceinte.

J’ai regretté et je continue de regretter d’avoir couché avec le mari de ma meilleure amie. Mais voilà qu’en plus j’apprends que je suis enceinte. Je lui en ai parlé et il ne sait quoi faire. Mon mari est stérile, nous n’avons pas d’enfant. J’ai même voulu adopter et me voilà enceinte. Je suis déboussolée.

Comment l’annoncer à mon mari si jamais je décide de garder la grossesse ? J’en ai parlé au père, mais il ne désire pas en entendre parler, car il ne veut pas d’histoire avec sa femme. II m’évite depuis que je lui ai dit que je suis enceinte.

Je ne sais pas quoi faire, une partie de moi me dit avorter parce que l’enfant sera l’enfant du mal, mais mon instinct maternel me demande de le garder. J’irai accoucher puis je divorcerais. Mais si je divorce, je perds tous mes avantages et j’aime mon mari. Si ma meilleure amie l’apprend ça la tuera, je ne sais plus quoi faire.