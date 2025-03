Kendrick Lamar inscrit une nouvelle page dans l’histoire du rap avec « Luther »

Le rappeur américain Kendrick Lamar entre une fois de plus dans l’histoire avec son dernier tube, « Luther », qui s’est classé numéro 1 du « Billboard Hot 100 » pour la quatrième semaine consécutive. Ce record en fait officiellement son titre le plus long à rester en tête des charts, surpassant les trois semaines de règne de «Not Like Us» et «Like That».

Le titre, avec SZA , domine les classements avec des chiffres impressionnants : 55,6 millions d’impressions radio, 31,3 millions de streams officiels et 3 000 ventes entre le 7 et le 13 mars. Avec SZA, Luther prolonge son propre record de la plus longue présence au Hot 100 de sa carrière, après ses précédents succès « Slime You Out with Drake » et « Kill Bill ».

Malgré le succès continu de la chanson, l’album GNX de Kendrick, qui inclut Luther, est descendu à la deuxième place du Billboard 200, laissant la place à MAYHEM de Lady Gaga . Malgré le succès continu de Luther, l’influence de Kendrick Lamar sur les charts reste indéniable. Les fans seront impatients de voir combien de temps ce tube parviendra à conserver la première place.