Kempes s’est souvenu de Maradona et a surpris Messi avec une critique sévère

Lionel Messi, capitaine de l’équipe nationale argentine championne de la Copa América, a été le premier visé par Lionel Scaloni. Le DT a assuré que «les gens l’aiment parce qu’il est le meilleur footballeur du monde. Cependant, s’ils le connaissaient personnellement, ils l’aimeraient beaucoup plus».

Après la consécration en Copa América au Brésil, Lionel Scaloni a accordé une interview à ESPNFShow pour dévoiler les détails de l’effectif.

En ce sens, Lionel Scaloni a exprimé l’admiration qu’il éprouve pour Lionel Messi et a souligné que l’affection que les gens professent pour lui pour être «le meilleur footballeur du monde, serait bien plus grande s’ils le connaissaient personnellement»

«Ma relation avec Messi est très naturelle, mais elle est aussi liée au fait que nous étions des compagnons en tant que footballeurs. Mais les gens l’aiment parce qu’il est le meilleur footballeur du monde. Cependant, s’ils le connaissaient personnellement, ils adoreraient lui bien plus», a confié Scaloni à ESPNFShow aux premières heures de ce mardi.

«Messi montre ce que c’est pour ce groupe de l’équipe nationale, la prédisposition des joueurs était totale pour cette fois où ils savaient qu’ils venaient d’Europe pour entrer dans les locaux de l’AFA et ne pas en sortir du tout, et personne ne s’est opposé à ça, mais à commencer par Lionel», a-t-il souligné.

La conformation du groupe

«Nous savons que l’équipe nationale est tout pour le footballeur argentin et avec le gène compétitif que nous avons ici, il est difficile pour vous de vous tromper. Et diriger l’équipe nationale est plus facile parce que tout le monde avance parce qu’ils savent qu’il y a un tout le pays derrière. Et si un joueur fait la moue un jour, le lendemain il est à nouveau de bonne humeur», a-t-il fait remarquer.

«C’est pourquoi l’autre jour, après avoir battu pas moins que le Brésil au Maracana, je n’ai pas voulu aller faire la fête avec les joueurs parce que je croyais que c’était leur mérite, du groupe que les plus âgés composaient avec les plus jeunes les uns, qu’aujourd’hui. Ils sont plus difficiles qu’avant, car ils croient que tout est plus facile. Cependant, ils se sont tous naturellement alignés», a-t-il déclaré.