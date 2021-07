Kellyn et Anthony Alcaraz : les candidats d’Objectif Reste du Monde semblent de nouveau très complices

Il y a de l’amour dans l’air ! Il semblerait que Kellyn et Anthony Alcaraz soient de nouveau très proches. En effet, les candidats d’Objectif Reste du Monde ont l’air d’avoir passé la nuit ensemble.

Les rebondissements vont bon train dans la villa de Marrakech. En effet, Greg et Julien Tanti viennent tout juste de débarquer. Et leur arrivée ne semble pas apaiser les tensions déjà présentes au sein de la famille d’Objectif Reste du Monde.

Bien au contraire ! D’ailleurs, Illan n’a pas hésité à se confier à ses deux amis et adversaires. Pour le coloc ami de Milla Jasmine, le concept d’unité n’existe pas au sein de la maison.

Et pour cause. Depuis sa rupture avec Adixia, le pauvre se sent plus solitaire que jamais. Mais alors que le clan semble déjà se diviser, les Marseillais en ont remis une couche.

Même le couple Milla et Anthony ne s’entend plus. La raison ? Ce dernier aurait bel et bien trahi l’ex de Maeva Ghennam en embrassant sa petite amie.

Un acte que la jolie brune trouve irrespectueux. Pourtant, les candidats semblaient soutenir le jeune homme coûte que coûte. À cause de lui, Kellyn a même été éliminée.

Et ce, malgré les atouts sportifs et intellectuels de la blondinette. Eh oui ! La star d’Objectif Reste du Monde est bien la première candidate à avoir fait ses adieux à la villa.

Hilona et Illan ont pris la décision de la faire partir. La raison ? Elle gâchait l’aventure d’Anthony Alcaraz. Depuis le début de l’émission, celui-ci ne supportait pas la vue de son ex.

Borné, il ne semblait même pas vouloir s’expliquer avec elle. Pourtant, la jeune femme avait de bonnes intentions à son égard. Mais cela n’a pas suffi…

Quoi qu’il en soit, les choses semblent avoir beaucoup changé depuis la fin de l’émission Objectif Reste du Monde. En effet, Anthony Alcaraz n’est plus avec Milla Jasmine.

Et aujourd’hui, le jeune rappeur a l’air plus proche de Kellyn que jamais. Eh oui ! Les deux tourtereaux sont bel et bien à Cannes.

Si bien que les rumeurs attisent la Toile. La jolie blonde a ainsi posté une photo d’elle sur les réseaux sociaux. Vêtue d’une combinaison bleue, elle faisait alors sensation auprès de sa communauté.

Mais ce qui a retenu l’attention des internautes n’est pas sa tenue exceptionnelle, mais le rideau qui se tient derrière elle. Le même qui apparaissait sur une image mise en ligne dans la story d’Anthony Alcaraz.

Le compte Instagram Zohra Pookie a donc remué ciel et terre pour découvrir la vérité. Et d’après ce dernier, «Kellyn et Alcaraz étaient à la même soirée hier et ont sûrement passé la nuit ensemble.»

Les deux candidats d’Objectif Reste du Monde se seraient-ils enfin réconciliés ? Pour le moment, rien n’a été confirmé. En tout cas, les images semblent bel et bien le prouver. Affaire à suivre donc… Et de très près !