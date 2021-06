Kelly Vedovelli ne supporte pas la chaleur : la star semble avoir un coup de soleil

Kelly Vedovelli profite du soleil de cette période estivale pour reprendre un peu de couleur. Malheureusement, sa peau blanche ne supporte pas les rayons UV. La star dévoile un énorme coup de soleil à ses fans sur Instagram.

Vous êtes toujours aussi nombreux à suivre l’actualité qui entoure Kelly Vedovelli. Et pour cause. Depuis ses débuts dans le show biz, la star se montre particulièrement proche de sa communauté Instagram.

Chaque jour, elle fait d’ailleurs le bonheur de ses 681 000 abonnés. Rien que ça ! Et ces derniers ont de quoi être ravis. Avec la blondinette, ils ne risquent pas de s’ennuyer.

Photos, vidéos, stories. La jeune femme partage tout sur les réseaux sociaux. Dernièrement, elle dévoilait même un tout nouveau partenariat. Eh oui ! La chroniqueuse de TPMP n’a pas hésité à collaborer avec un lunetier afin de proposer une collection originales.

Elle se plaît alors à dévoiler au quotidien les nombreux modèles qu’elle a eu l’occasion de fabriquer. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses followers semblent conquis par ses créations.

Sur Instagram, ceux-là n’hésitaient pas à féliciter la petite protégée de Cyril Hanouna pour ce projet hors du commun. Une chose est sûre, c’est que l’ancienne Djette fait partie des influenceuses françaises les plus en vogue du moment.

Et ce rôle semble parfaitement lui convenir. Passionnée par le monde de la mode, Kelly Vedovelli s’amuse d’ailleurs à partager ses looks. Tous les jours, elle dévoile un nouveau style et prouve qu’elle est toujours au top.

Si bien qu’elle fait de plus en plus parler d’elle. Il y a quelque temps, elle partageait d’ailleurs avec sa communauté une tenue des plus sexy. Sur la plage, cheveux au vent, la jolie blonde portait un maillot de bain noir en dessous d’une robe légère et transparente. Magnifique !

Quoi qu’il en soit, c’est une story qui fait aujourd’hui beaucoup parler d’elle. En effet, Kelly Vedovelli semble, en ce moment, profiter des rayons du soleil afin de parfaire son bronzage.

Malheureusement, sa peau blanche n’est pas une grande adepte de la chaleur. Si bien que la jolie blonde a rapidement attrapé un coup de soleil. Et ce, à défaut d’un coup d’amour.

Sur les réseaux sociaux elle a donc dévoilé son visage écarlate. «Ce soir masque de Biafine.« Voilà ce que la chroniqueuse affirmait sur le post mis en ligne.

En effet, la peau de la jolie blonde était d’une couleur assez inquiétante. Mais cela ne l’empêchait pas de garder le sourire. Bien au contraire.

Les yeux rieurs, le nez droit et la bouche en coeur, Kelly Vedovelli faisait d’ailleurs sensation grâce à son teint halé très rosé. Si bien qu’un internaute n’a pas hésité à lui envoyer un message.

«Tu es belle avec des couleurs ça te fait une bouille presque d’ange.» Un message qui semble avoir beaucoup plu à Kelly qui a tout de suite partagé ce dernier en story sur son compte Instagram. Eh oui ! Les fans sont toujours aussi conquis !