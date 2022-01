Kate Middleton s’affiche de nouveau avec sa petite famille

Selon les rumeurs, Luna Skye aurait fait ses injections dans le salon de Maeva Ghennam, la candidate emblématique des Marseillais.

Comme vous le savez sans doute, Luna Skye est en très mauvaise santé, suite à une infection du sang, due à des injections dans les fesses. Mais selon les récentes révélations d’un blogueur spécialisé dans la téléréalité, Maeva Ghennam (Les Marseillais) aurait eu un rôle à jouer. On vous explique tout de A à Z !

Luna Skye regrette de tout son cœur d’avoir faire des injections dans son popotin. Il faut dire que la jeune femme en bave encore maintenant. Pour preuve, aujourd’hui, la jeune femme a publié une storie Instagram où on la voit allongée sur une table médicale.

En légende, cette dernière écrit : «J’hésite tellement à vous montrer pour que vous vous rendiez compte à quel point des complexes complètement débiles peuvent faire des dégâts !».

On espère vraiment que Luna Skye finira par guérir. Toujours est-il que les rumeurs continuent de circuler sur les réseaux sociaux. Récemment, c’est Maeva Ghennam (Les Marseillais) qui a été incriminée.

Le blogueur spécialisé en téléréalité explique : «tout se serait passé après Les Marseillais à Dubaï, vers mai 2021. Luna avait passé quelques jours chez Maeva rappelez-vous».

Avant d’ajouter : «on me dit que le jour où Luna aurait fait ses injections aux fesses dans le supposé salon de Maeva, Maeva aurait fait une story en disant ‘Azouley le best». Tiens, tiens ! On vous en dit plus, dans la suite de cet article.

Maeva Ghennam (les marseillais) met les choses au clair

Bien sûr, il est strictement interdit de faire ce genre de chose, que ce soit en France ou à Dubaï. Et ce, même si on s’appelle Maeva Ghennam (Les Marseillais) ou Luna Skye.

Le blogueur, quant à lui, est sûr de ce qu’il avance. «Ce qui expliquerait la raison pour laquelle Luna resterait évasive sur le lieu où elle a fait ses injections», a-t-il même ajouté à la fin de son speech afin de faire adhérer les internautes à son idée.

Cela n’a pas du tout plu à Maeva Ghennam (Les Marseillais) qui s’est empressée de réagir sur Instagram. «Mes amours, je vous jure, ça me gonfle. Ça me saoule parce que tous les matins je me lève, j’ai la boule au ventre à cause des réseaux sociaux. Parce que tous les matins, on m’invente une vie, j’ai une histoire sur les réseaux sociaux… J’en peux plus», a-t-elle expliqué face caméra.

«Le problème, c’est que les gens qui suivent les blogueurs et ben ils y croient, alors que ce n’est pas vrai», a-t-elle également ajouté. Cette dernière ne précise pas qu’elle parle de @mayamo_tv. Mais tout porte à y croire.

De son côté, le blogueur s’est défendu en publiant une vidéo d’Emilie Amar. Cette dernière est, elle aussi, victime de mauvaises injections, comme Luna Skye.

Dans celle-ci, elle explique qu’elle a de nombreux témoignages qui prouvent que le chirurgien en question pratique les injections, le plus souvent hors clinique. Affaire à suivre donc.