Kate Middleton privée de grande fête pour ses 40 ans… Les raisons sont enfin connus

Le 9 janvier 2022, Kate Middleton a fêté ses 40 ans. A défaut de souffler ses bougies entourée de toute sa famille et de tous ses amis, la duchesse de Cambridge s’est contentée d’une petite fête, pandémie oblige. Mais ce n’est que partie remise…

Le week-end dernier, c’est en petit comité que Kate Middleton a célébré ses 40 ans. La duchesse de Cambridge s’est contentée d’un anniversaire en toute simplicité avec le prince William et leurs trois enfants, très certainement à la campagne, dans leur chère demeure d’Anmer Hall (dans le Norfolk).

Mais à en croire les informations de plusieurs médias britanniques, dont le Mirror, la mère de George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans) aurait dans l’idée d’organiser une grande fête au printemps prochain…

Le 9 janvier 2022, c’est entourée de sa petite famille que Kate Middleton a soufflé ses quarante bougies. «C’est une occasion très restreinte cette année pour la duchesse, qui célébrera en privé avec sa famille, avait rapporté une source du Mirror. Bien sûr, elle est consciente de la situation actuelle. Elle sera entourée de ses proches et c’est tout ce qui compte.»

Malgré tout, au jour de ses 40 ans, la Britannique a dévoilé trois nouveaux portraits officiels sur lesquels elle apparaît majestueuse, en robes de princesse, avec sa crinière XXL.

La duchesse de Cambridge attendrait que son mari célèbre à son tour ses 40 ans, le 21 juin prochain, pour célébrer leurs deux anniversaires en grande pompe.

L’événement pourrait même être prévu à Sandringham ou à Windsor, comme ça a déjà été le cas pour de précédents anniversaires d’autres membres de la famille royale. D’ici là, espérons le, les célébrations entre amis seront peut-être moins risquées sur le plan sanitaire…

De son côté, Ingrid Seward, la rédactrice en chef de Majesty Magazine, avance que la reine Elizabeth pourrait personnellement s’investir dans l’organisation de ce double anniversaire. De quoi lui changer les idées après deux années éprouvantes, entre le Brexit, le «Megxit», la crise sanitaire et le décès de son mari le prince Philip…

Le printemps sera décidément festif pour la monarchie britannique, qui marquera célèbrera aussi le jubilé de platine de la souveraine, après 70 ans de règne.

D’ores et déjà, le Royaume-Uni et les pays membres du Commonwealth se préparent à plusieurs jours de festivités. Peut-être le prince Harry et Meghan Markle en profiteront-ils pour enfin faire leur retour, après deux ans passés en Californie ?