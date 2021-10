Karim Benzema réagit concernant le départ de Lionel Messi du Barça

Malgré les départs de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Karim Benzema estime que le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid est le plus beau match de football qui soit.

Les deux équipes s’affronteront le 24 octobre au Camp Nou dans un derby que l’attaquant du Real Madrid considère comme historique en raison des joueurs de classe mondiale qui y ont participé au fil des ans et ce, malgré le départ de Messi.

«Le meilleur match qui existe»

«Pour moi, c’est toujours la même chose. Le Clasico reste le meilleur match qui existe dans le football», a déclaré Benzema à ESPN.

«Peu importe les joueurs qui sont là, qui sont partis ou qui vont arriver. Le Real Madrid contre Barcelone est historique. Les noms changent, mais avant il y avait [Zinedine] Zidane, Ronaldinho, Ronaldo, [Samuel] Eto’o. Le Real Madrid contre Barcelone sera toujours le Real Madrid contre Barcelone».

Malgré le lent début de saison de Barcelone, Benzema est catégorique : Les Merengue ne doivent pas sous-estimer leurs adversaires et met en garde contre la complaisance. «Il n’y a jamais de bon moment pour jouer contre eux», a ajouté Benzema.

«Une équipe comme Barcelone ou n’importe quelle équipe de haut niveau, elle peut faire un mauvais match puis rebondir à nouveau. C’est un match que nous ne pouvons pas prendre à la légère, même s’ils n’ont pas bien joué jusqu’à présent.»