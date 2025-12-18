Karim Benzema partage une rare photo avec son épouse Lyna Khoudri

Karim Benzema a surpris ses abonnés ce 15 décembre. Très discret sur sa vie privée depuis le début de sa carrière, le Ballon d’Or 2022 a publié sur Instagram un cliché inédit en compagnie de son épouse, l’actrice Lyna Khoudri. Une image rare, immédiatement remarquée par les fans comme par les médias.

Sur ce selfie pris à Paris, l’ancien international français apparaît détendu aux côtés de la comédienne, lors d’un séjour dans la capitale. Le couple a notamment visité le musée du Louvre, loin des projecteurs habituels des stades et des tapis rouges. En quelques heures, la publication a généré des centaines de milliers de réactions, preuve de l’intérêt intact autour du footballeur.

Aujourd’hui joueur d’Al-Ittihad en Arabie saoudite, Karim Benzema poursuit sa carrière après avoir marqué l’histoire du Real Madrid, avec lequel il a remporté cinq Ligues des champions. Formé à l’Olympique Lyonnais, l’attaquant s’est imposé comme l’un des plus grands numéros 9 du football français. Son chapitre en équipe de France, en revanche, s’est refermé fin 2022, à l’issue de la Coupe du monde au Qatar, lorsqu’il a officialisé sa retraite internationale.

Côté personnel, l’année 2024 marque un tournant. En juillet dernier, Karim Benzema a épousé Lyna Khoudri lors d’une cérémonie intime organisée en Corse. Leur relation avait été révélée quelques semaines plus tôt, en mai, lorsqu’ils étaient apparus ensemble au Festival de Cannes, main dans la main. Une apparition très commentée, tant elle contrastait avec la réserve habituelle du joueur.

Déjà père de quatre enfants issus de précédentes relations, Karim Benzema semble aujourd’hui avoir trouvé un nouvel équilibre. Lyna Khoudri, césarisée et figure montante du cinéma français, s’est illustrée ces dernières années dans The French Dispatch ou Les Trois Mousquetaires. Leur union, jusque-là protégée des regards, s’offre désormais quelques rares instants publics.

Avec ce simple cliché partagé sur les réseaux sociaux, Karim Benzema confirme qu’il écrit désormais sa trajectoire loin du tumulte médiatique, entre football, cinéma et vie de famille. Une discrétion maîtrisée, qui continue pourtant de captiver.