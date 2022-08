Karim Benzema : le footballeur poste une photo de lui enfant (photo)

Dans une interview accordée à «Billboard», Willow Smith s’est confiée pour la première fois au sujet de la gifle que son père avait donnée à Chris Rock lors de la 94ème cérémonie des Oscars.

Elle avait préféré rester discrète après l’incident. Quatre mois plus tard, Willow Smith s’est enfin confiée sur la gifle de son père à Chris Rock, lors de la cérémonie des Oscars 2022.

Le 27 mars dernier, l’acteur de 53 ans avait giflé l’humoriste, après un sketch sur la coiffure de sa femme, Jada Pinkett Smith, souffrant l’alopécie. Un comportement violent et impulsif qui avait sidéré l’ensemble des invités présents. Dans la foulée, l’Académie l’a interdit de cérémonies pendant 10 ans.

Victime de cyberharcèlements, Willow Smith a ainsi évoqué les conséquences de cet incident sur elle et sa famille, et défendu l’erreur de son père. «Je vois toute ma famille, comme étant des êtres humains, je les aime et les accepte pour toute leur humanité», a-t-elle expliqué.

«En raison de la position dans laquelle nous sommes, notre humanité n’est parfois pas acceptée, et on attend de nous que nous agissions d’une manière qui n’est pas propice à une vie humaine saine et qui n’est pas propice à l’honnêteté.»

Cette interview sort dans les médias quelques jours après que Will Smith ait partagé sur les réseaux sociaux une vidéo, face caméra, dans laquelle il s’excuse publiquement auprès de Chris Rock.

«Mon comportement était inacceptable, et je suis là quand tu es prêt à parler», avait déclaré l’acteur. Selon plusieurs sources, Chris Rock ne serait pas prêt à accepter les excuses de Will Smith.