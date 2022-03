Karim Benzema : «Kylian est déçu, il voulait briller. Mais il est jeune, il a le temps de le faire»

Persuadée que Kylian Mbappé et le Real Madrid sont tombés définitivement d’accord, c’est l’euphorie dans la presse madrilène qui annonce que l’avenir de la star du PSG se jouera mercredi soir au stade Santiago Bernabeu dans le choc entre les deux clubs en Ligue des champions.

Selon plusieurs parutions de journaux espagnols, l’attaquant du PSG Kylian Mbappé se serait déjà mis d’accord avec le club madrilène. À la clé, un salaire de 50 millions d’euros brut par an. Mbappé souhaiterait toujours rejoindre librement le Real Madrid à l’issue de cet exercice 2021-22.

Et l’avenir du buteur se jouera peut-être mercredi soir au stade Santiago Bernabeu de Madrid à l’occasion du choc retour de la ligue des champions entre le Réal de Madrid et le Paris Saint-Germain(PSG). Les journaux espagnols ne parlent que de l’arrivée du Français dans la capitale et Mundo Deportivo a même décrypté son programme, histoire de ne pas perdre une miette de son séjour madrilène.

Le quotidien Mundo Deportivo souligne que Kylian Mbappé pourrait profiter de sa venue à Madrid pour discuter de son éventuel transfert au Real Madrid. Le quotidien catalan a tout chronométré. Kylian Mbappé restera 37 heures à Madrid, dans une ville où il pourrait rester plusieurs années s’il signe au Real en fin de saison. Le journal espagnol AS assure que l’attaquant parisien a désormais un objectif majeur en tête : permettre au PSG de remporter sa première Ligue des Champions afin de partir cet été avec le sentiment du devoir accompli.

Quoi qu’il arrive, Mbappé attendra la fin de la saison actuelle pour annoncer son intention de rejoindre le Real Madrid ajoute As, qui explique par ailleurs que le champion du monde a passé une sorte de pacte avec Florentino Pérez.

La relation entre les deux hommes serait très bonne et l’attaquant parisien lui aurait confié son désir de rejoindre le club merengue à l’issue de son contrat avec le PSG. Lors d’un entretien accordé à L’Équipe cette semaine, Leonardo était revenu sur les chances de voir Mbappé prolonger au PSG, tout en démentant les chiffres sortis dans la presse.

«Ce n’est pas vrai. On n’a pas transmis d’offre précise. Il y a un élément important : je pense que la dernière chose qu’on mettra sur ce contrat, ce sera le montant. On a envie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il devienne le meilleur joueur possible. C’est une question de ressenti.

Le joueur français, quand il débute, a l’objectif de jouer à l’étranger (…) Nous, on n’est pas vendeurs, ça change l’esprit. Maintenant, je pense que Kylian a vraiment une grande réflexion. À nous de le comprendre et de savoir de quoi il a besoin à chaque moment. Tant qu’il n’y a pas de signature, on va tout essayer, on va tout faire pour le garder», avait confié le directeur sportif parisien.