Karim Benzema est condamné à 10 mois de prison et 75 000 euros d’amende !

Le verdict est tombé. Impliqué dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema est jugé depuis mercredi 20 octobre pour «complicité de tentative de chantage».

Ainsi, le Tribunal correctionnel de Versailles a requis 10 mois de prisons avec sursis et 75 000 euros d’amende pour l’attaquant du Real Madrid. «Ce n’est pas n’importe qui, a justifié le procureur en parlant du joueur de football. Il est porteur d’une image, d’une notoriété, de valeurs qu’il est important de protéger», a-t-il souligné.

La justice a été encore plus sévère avec Mustapha Zouaoui, celui qui est considéré comme l’instigateur de cette affaire, la justice a requis une peine de 5 ans de prison ferme et 15 000 euros d’amende pour ce dernier, 18 mois de prison ferme et 15 000 euros d’amende pour Axel Angot, 18 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d’amende pour Younes Houass et enfin, en raison de son lourd passé judiciaire, deux ans de prison ferme et 5000 euros d’amende pour Karim Zenati.

Pour rappel, les avocats de Mathieu Valbuena avaient réclamé la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par leur client.