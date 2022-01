Kanye West surprend Neymar avec une visite à l’entraînement du PSG (Photos)

La chanteuse américaine à succès, également connue sous le nom de «Ye», est à Paris pour la Fashion Week.

Le centre de formation du Paris Saint Germain a reçu un nouveau galactique ces dernières heures, même si au regret de Mauricio Pochettino il ne sera pas disponible pour les prochaines rencontres du club français.

Nul autre que Kanye West a été la grande star de la dernière séance de l’équipe parisienne, puisqu’il a profité de son récent déplacement dans la capitale française pour rendre visite à certains footballeurs du PSG, dont le Brésilien Neymar Jr.

Deux des personnes les plus reconnues de la planète

Grand amateur de mode, et icône du club, le footballeur brésilien a pratiquement fait office d’hôte lors de cette visite, à la suite de laquelle tous deux souhaitaient avoir un souvenir.

C’est la première fois que Kanye West et Neymar Jr. se voient et se rencontrent, chose qui a laissé un agréable moment à tous les deux, d’après ce qu’ils ont voulu partager sur leurs réseaux sociaux. «Un plaisir de te rencontrer, légende», écrivait le Brésilien dans les dernières heures.

Bien sûr, la venue de Kanye West à Paris ne pourrait se faire sans un cadeau de Neymar et du Paris Saint Germain, puisque le chanteur américain pourra désormais encourager l’équipe de France lors de leurs prochains matchs avec son propre maillot personnalisé, qui aura mis leur nouveau nom «Ye» et le numéro 10, que Neymar porte actuellement.

Qui sait si nous le verrons lors des prochains matchs que joueront les hommes de Pochettino et s’il fera ses débuts avec ce maillot dans quelques semaines, lorsque le PSG affrontera le Real Madrid en Ligue des champions. Là où sa présence est garantie, c’est à la Fashion Week de Paris, principale raison de son déplacement.

Pour le moment, son passage dans les camps d’entraînement du PSG a suscité des rumeurs d’une collaboration imminente avec la marque qui habille l’équipe de France : Jordan.

Depuis quelques semaines, la chanteuse est associée à cette firme, c’est pourquoi beaucoup ont interprété cette visite comme le clin d’œil définitif pour annoncer leur collaboration, qui arriverait après la présentation de leur dernier album : ‘Donda’.

En tout cas, le cliché entre Neymar et Kanye West a véritablement révolutionné les réseaux sociaux ces dernières heures, réunissant deux des personnalités les plus suivies et admirées au monde.