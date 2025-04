Kanye West révèle : « Je n’ai jamais voulu avoir d’enfants avec Kim Kardashian »

L’icône du hip-hop Kanye West, 47 ans, a une fois de plus fait parler de lui en dévoilant des détails intimes sur sa relation passée avec Kim Kardashian. Lors d’un entretien récent avec DJ Akademiks, le musicien a déclaré qu’il n’avait jamais voulu avoir d’enfants avec la star de « Keeping Up with the Kardashians », mais que « Dieu avait un autre plan ».

Interrogé sur les critiques selon lesquelles il devrait « assumer ses responsabilités » après avoir choisi Kim comme épouse, Kanye a répondu : « Non. C’était ma faute. Je l’assume. Je ne voulais pas avoir d’enfants avec cette personne [Kim Kardashian] après les deux premiers mois passés avec elle. Mais ce n’était pas le plan de Dieu. »

Ces propos surprenants interviennent alors que l’artiste est engagé dans une bataille acharnée avec son ex-femme pour la garde de leurs quatre enfants : North (10 ans), Saint (8 ans), Chicago (6 ans) et Psalm (5 ans).

Kanye West accuse les célébrités de « trahison »

Toujours dans cet entretien, Ye a exprimé sa frustration envers certaines célébrités qui, selon lui, refusent de le soutenir dans son combat pour ses enfants mais n’hésitent pas à critiquer ses prises de position politiques controversées.

« Mon problème avec tous ces faux célébrités, c’est que si vous ne voulez pas parler en mon nom dans la situation où je suis avec mes enfants, alors que je vous ai demandé de l’aide il y a des années, ne parlez pas de mes opinions politiques », a-t-il lancé.

Ces déclarations s’ajoutent à une série de reproches violents que Kanye West a récemment formulés à l’encontre des Kardashian. Il les a notamment accusés de « trafic sexuel » impliquant « tous les enfants noirs qu’ils produisent stratégiquement », des allégations extrêmes qui n’ont jamais été corroborées.

Kim Kardashian, de son côté, n’a pas encore réagi à ces dernières révélations. La star, désormais en couple avec le joueur de football américain Odell Beckham Jr., semble vouloir se concentrer sur sa vie professionnelle et familiale, loin des polémiques médiatiques.