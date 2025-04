Kanye West : « Les rappeurs américains devraient s’inspirer des artistes nigérians »

Le rappeur américain Kanye West a une fois de plus fait des déclarations qui ont suscité de vives réactions. Lors d’une récente interview avec DJ Akademiks, il a critiqué le manque de sens des affaires des rappeurs américains et les a exhortés à s’inspirer des artistes nigérians, ainsi que d’autres communautés influentes.

Kanye West a exprimé son mépris pour le manque de connaissances commerciales de ses collègues rappeurs. « Aucun de ces négros [rappeurs] n’est aussi intelligent que moi », a-t-il déclaré. « Ils ne savent même pas compter, mec. Ce sont des juifs et des avocats qui gèrent tout leur business, les contrats, les montages, etc. »

Le rappeur a encouragé les artistes à prendre en main leur carrière et à ne plus dépendre de l’aide extérieure. « D’accord, allez leur demander de gérer une maison de disques sans un Juif, je retirerai ce que j’ai dit. Montez votre chaîne de télévision, faites-la tourner, aucun investisseur juif ne me fera voir comment ça marche. »

Pour illustrer son propos, Kanye West a cité l’exemple des artistes afrobeats nigérians, ainsi que des experts en technologie chinois et indiens. « Tant que ces fils de pute ne pourront pas vraiment se ressaisir, comme les Nigérians, les Chinois, les Juifs ou les Indiens technophiles ou ce genre de conneries, tout ce que je dis compte. »