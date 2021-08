Kanye West : le rappeur change de nom. Devinez lequel sera le nouveau ?

Tenant compte du fait que cet été, Kim Kardashian (40 ans) a montré à plusieurs reprises l’admiration et l’affection qu’elle n’a jamais cessé de ressentir pour son ex-mari Kanye West (44 ans), malgré le fait que tous deux se sont engagés dans une procédure de divorce complexe en février 2021, on comprend que ces derniers jours on réfléchisse à la possibilité que la célébrité envisage un changement de cap pour donner une seconde chance à son mariage avec le rappeur. Quelque chose de totalement inattendu, vraiment.

La créatrice et ses quatre enfants ont assisté religieusement à tous ces événements que le rappeur a organisés pour présenter à ses followers son nouvel album ‘Donda’, et la vérité est que dans ses dernières déclarations publiques, Kim a été défait en compliments envers lui artiste à la fois en tant que musicien et en tant que père.

Cela explique, entre autres, pourquoi certains experts du monde du cœur ont récemment abandonné la théorie de la réconciliation.

Cependant, des sources de son cercle le plus proche ont désormais voulu démentir ces conjectures pour souligner que, malgré leur amitié indéfectible, Kanye West et Kim Kardashian ont déjà supposé que leur mariage était une chose du passé, pas la relation étroite qu’ils ont et auront pour le bien de leurs quatre enfants, North, Saint, Chicago et Psalm, et pour le sien :

«Kim et Kanye passent beaucoup de temps avec leurs enfants. Kanye a finalement compris que Kim voulait divorcer et ne mettrait pas plus d’obstacles. Pendant longtemps, cette situation a été très dure pour lui. Il était déçu et bouleversé, mais maintenant il a repris sa vie en main.»

«Kim et Kanye continuent d’avoir une relation très amicale. Il a toujours été important pour Kim de rester en bons termes avec Kanye, mais ils ne reviennent pas. Cette semaine, elle a accepté une invitation de Kanye à manger, car ils sont toujours amis et s’entendent très bien. De plus, Kim continue de recevoir de très bons conseils professionnels de Kanye. Les deux sont de la famille, malgré le fait que chacun a désormais besoin de son propre espace», a déclaré un informateur en conversation avec le magazine People. Bon, tout serait dit et clarifié…