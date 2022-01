Kanye West : la star attaquée pour son propos enfantin «Pete a le sida»

Neymar Jr est l’un des joueurs de football les plus reconnus au monde. Le Brésilien est salué pour son talent sur le ballon, mais il a également été mêlé à des ennuis pour sa vie privée.

En 2019, le joueur du PSG a été accusé par une jeune femme. Tous deux s’étaient rencontrés via les réseaux sociaux et se sont rencontrés dans un hôtel à Paris, où le joueur est arrivé ivre.

Le footballeur a fait une déclaration et a souligné : «qui me connaît sait à quoi ressemble mon personnage et que je ne ferais jamais une telle chose». Alors que sa famille le soutenait publiquement, peu savaient comment ils avaient vécu le moment à huis clos.

Dans la série de Neymar, «Le chaos parfait», il a été possible de voir dans le deuxième chapitre le dur croisé que le joueur du Paris Saint-Germain a eu avec son père. Des cris, des revendications et des réflexions ont pu être entendus de ce croisement entre l’attaquant et son père.

«Vous n’avez pas besoin de prendre plus de risques, car quand quelque chose vous arrive, ce qui m’inquiète, c’est que nous détruisions la chose la plus importante que nous ayons créée : la structure de votre image», a déclaré Neymar Pai au joueur.

«Je n’aime pas la façon dont vous parlez aux gens parfois. Je ne parle pas de ce qui s’est passé maintenant, je le dis en général, à cause de la façon agressive dont vous parlez parfois», s’est plaint l’attaquant

L’affaire judiciaire qui pèse sur Neymar

L’affaire reste non résolue et le joueur n’a pas coopéré avec la cause. Pour cette raison, la marque de sport Nike a fini par rompre la relation de travail qu’elle entretenait avec lui.