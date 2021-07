Kanye West dévoile enfin son nouvel album «Donda» en plein stade d’Atlanta

Le nouveau projet de Kanye West intitulé «Donda», en référence au prénom de sa mère, n’est finalement pas sorti ce 23 juillet comme prévu. Le rappeur américain a toutefois assuré une écoute de cet album qui n’est pas passée inaperçue, puisque celle-ci s’est déroulée dans le stade Mercedes-Benz d’Atlanta, ce jeudi 22 juillet.

Les fans présents dans l’immense stade de football, aménagé spécialement pour l’écoute de l’album, sont devenus fous lorsque ce dernier a fait son entrée, après plus de deux heures d’attente.

Vêtu d’un ensemble rouge YZY Gap, issu de sa propre collaboration avec la marque de prêt-à-porter américaine, ainsi que d’une paire de bottes Yeezy 1020, sans oublier son accessoire du moment, une cagoule couleur chair qui recouvre entièrement son visage, Kanye West a assuré le show en plein milieu des spectateurs, sur un sol entièrement blanc et sans rien d’autre autour de lui.

Kinda funny that we're all abit upset that Kanye hasn't released his album but he probably just doesn't give a f**k cause KANYE is KANYE no matter how you feel lol. #DONDA #dondalisteningparty #KanyeWest #Yeezy pic.twitter.com/Aku87VthdJ — a human. being. (@Pablosauver) July 23, 2021

Durant ce live retransmis en direct sur Apple Music dans la nuit du 22 au 23 juillet, celui qui s’auto surnomme Ye, s’est mis à traverser de long en large le complexe, tout en s’agitant et en entonnant en play-back ses nouveaux titres, sous les tonnerres d’applaudissements.

Des surprises dans ce nouvel album

Depuis quelques jours, Kanye West avait réactivé ses réseaux sociaux. Et pour cause, l’artiste de 44 ans est de retour avec un nouvel opus aux influences rap, qu’il avait quelques temps délaissé pour un genre plus gospel, observé notamment dans son album «Jesus Is King» sorti il y a quasiment deux ans. Le rappeur s’était alors tourné vers le christianisme et avait même formé sa propre chorale appelé Sunday Service.

Avec Donda, Kanye West s’offre plusieurs featurings, notamment avec Travis Scott, le défunt Pop Smoke, Lil Baby, Roddy Ricch, Don Toliver, Baby Keem, Lil Durk ou encore avec son fidèle poulain, Pusha T. Mais la collaboration que l’on retient le plus est bien évidemment celle avec Jay Z. Des retrouvailles qui ont surpris les admirateurs de Kanye comme ceux de l’époux de Beyoncé.

KANYE WEST & JAY-Z WATCH THE THRONE 2 pic.twitter.com/JYm9afvKZn — Dave (@davesaitama) July 23, 2021

Des retrouvailles inattendues avec jay z

Il faut dire que les deux rappeurs avaient pris leurs distances lorsque Yeezy avait commencé à fréquenter Kim Kardashian en 2012. Et l’absence de Jay Z au mariage de son ami en 2014, avait encore plus terni les relations, comme l’avait expliqué Kanye West au micro de Charlamagne Tha God.

Pourtant, le canadien Drake avait réussi un tour de force en réunissant les deux compères sur le titre «Pop Style» extrait de «Views», sorti en 2016. Et en 2019, une réconciliation semblait entamée entre Jay Z et Kanye West à l’occasion des 50 ans de Diddy.

Toutefois, l’apparition de Shawn Carter, de son vrai nom, sur le titre «Heaven and Hell», reste une surprise puisque juste après cette écoute, le producteur Young Guru a révélé que le papa de Blue Ivy, Rumi et Sir, avait enregistré son couplet quelques heures plus tôt avant que Kanye West ne dévoile Donda.

Cette réunion des deux stars du rap US semblait inespérée par leurs fans, depuis leur album en commun «Watch the Throne», datant de 2011. Ainsi on pourrait y voir un avant-goût d’une possible suite du projet autrefois avortée, d’autant plus que Jay Z taquine dans son couplet en lançant «cela pourrait être le retour du trône».

De leurs côtés, les fans ont apprécié la participation du patron de Roc Nation, puisque les réactions ont été nombreuses sur Twitter.

«J’étais presque en train de dormir et bim Jay-Y est apparu» ou encore «par contre le feat avec Jay Z, alors là je suis choqué», peut-on lire parmi d’autres commentaires d’internautes, juste après la diffusion de l’évènement.