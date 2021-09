Kanye West avoue avoir trompée Kim Kardashian durant leur mariage !

L’ex de Kim Kardashian, Kanye West a dévoilé son nouvel album Donda ce dimanche 29 août 2021. Et dans un des ses nouveaux titres, il reconnaît son infidélité envers la mère de ses enfants.

Le futur ex de Kim Kardashian a enfin sorti son nouvel album Donda. Et le succès fut tel qu’il est devenu l’artiste le plus écouté sur Spotify, le lundi 30 août. Ainsi, Kanye West a détrôné Justin Bieber le temps d’un instant.

Avant que l’album ne sorte, Kim Kardashian a participé aux trois sessions d’écoutes organisées par Kanye West. Et pour l’occasion, la maman de North West avait sorti le grand jeu avec des tenues plus incroyables les unes que les autres.

En effet, Kim Kardashian portait une combinaison rouge ultra moulante pour la première soirée d’écoute, avant d’arriver à la seconde en combinaison couvrant son corps de la tête aux pieds. D’ailleurs cette tenue venait de la Maison de luxe Balenciaga.

De plus, pour la troisième et dernière session d’écoute, Kim Kardashian a même fait une apparition en robe de mariée. Elle a donc créé la surprise. Pour cause, la vidéo de son arrivée a fait le tour de la Toile. Vêtue d’une robe de mariée Balenciaga, elle a donc rejoint Kanye West sur scène. Le tout sur le titre Come To Life.

A savoir que Kanye West a aussi collaboré avec la marque pour un merch inédit. Appelée Donda Engineered by Balenciaga, cette petite collection compte une casquette, une cagoule et deux t-shirts. Les prix vont de 60 à 200 dollars.

De plus, chaque pièce est vendue avec un lien de téléchargement de l’album Donda. Cette collection avec l’ex de Kim Kardashian s’inscrit alors dans une collaboration de longue date avec le Directeur artistique de Balenciaga, Demna Gvasalia.

L’ex de Kim Kardashian a dévoilé son tout nouvel album. Après avoir suscité l’attente chez ses fans, le rappeur les a enfin régalé, malgré lui. Eh oui, selon Kanye West, Universal aurait publié son album sans son accord.

Mais le succès fut tel que l’album du rappeur est devenu le plus écouté de 2021 sur Spotify. Reste à savoir si Kanye West compte retirer Donda des plateformes de streaming. Une chose est sûre, c’est que l’ex de Kim Kardashian a bel et bien fait son grand retour dans les charts.

Ainsi, dimanche 29 août, il a dévoilé ses nombreux sons en feat avec plusieurs artistes comme The Weeknd, Jay-Z ou encore Playboi Carti et Fivio Foreign. Mais c’est sur le titre Hurricane que Kanye West évoque son infidélité : «Me voilà devenu trop riche, me voilà avec une nouvelle fille. Et je connais la vérité, je joue encore après deux enfants».

L’ex de Kim Kardashian évoque alors ses faux pas après la naissance de Saint West. Selon un proche de Kanye West, il s’agirait donc d’un témoignage. Du moins c’est l’info que relaye le magazine People.

Pas sûr que Kim Kardashian serait apparue en robe mariée lors de la dernière session d’écoute parle des infidélités de Kanye West, si elle avait eu cette information. La maman de North West n’a pas encore réagi à cette nouvelle. Affaire à suivre donc !