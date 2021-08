Kaaris s’offre une superbe voiture de luxe et rivalise avec son grand ennemi Booba

Alors que Booba vient de dévoiler son nouvel achat automobile, Kaaris rivalise avec une magnifique Lamborghini jaune. Le rappeur originaire de Sevran enverrait-il un signe à son meilleur ennemi ?

La semaine dernière, Booba secouait la Toile en dévoilant sa toute nouvelle voiture. Et une fois de plus, l’interprète du titre Grain de sable n’a pas fait les choses à moitié.

Il s’est offert une sublime Mercedes-AMG jaune, avec quelques détails noirs. Oui, vous avez bel et bien entendu. Elle envoie du très lourd !

Sous le charme, les fans du Duc ont alors réagi en masse à ce nouvel achat pour le moins inattendu. Ils le valident à 100 % ! Difficile de ne pas succomber au charme de ce bolide.

«C’est un monstre !«, déclare un internaute dans l’espace commentaire. «Tous les jours tu t’achètes une nouvelle voiture ou quoi ?», s’étonne alors un autre.

De cette façon, Booba affirme ainsi sa position de boss du rap game français. Le très célèbre rappeur oiginaire du 92 a les moyens de se faire plaisir !

Mais l’un de ses nombreux ennemis continue de lui tenir tête… Vous l’aurez sans doute compris, il s’agit donc du Dozo ! À la manière du Duc, il a donc récemment fait parler de lui avec un nouvel achat automobile.

L’interprète du titre Le Bruit de mon Âme dévoile ainsi une sublime Lamborghini dans sa story Instagram ! Non, vous ne rêvez pas.

Et à la grande surprise de tous, la voiture de luxe affiche les mêmes couleurs que celle de B2o. K2a tenterait-il de provoquer son rival ? Il faut croire que oui. De cette manière, il prouve qu’il est encore dans la course et qu’il peut, lui aussi, se payer de gros bolides.

Rien ne semble pouvoir arrêter le très célèbre rappeur français. À 44 ans, et ce, malgré l’annonce récente de sa retraite, Booba continue ainsi de faire parler de lui.

Il apparaît d’ailleurs très actif sur les réseaux sociaux qu’il alimente au quotidien. Avec lui, les internautes n’ont jamais vraiment le temps de s’ennuyer.

Ils suivent ainsi les folles aventures de leur idole avec la plus grande des attentions, en quête de nouvelles petites pépites. Et pour le coup, il y en a très souvent.

Entre les photos, les extraits exclusifs de ses morceaux, les petits moments avec ses enfants, les clashs et les annonces inédites, le public à de quoi faire.

Sur son ancien compte Instagram, le Duc cumulait ainsi près de 5 millions d’abonnés. Il apparaissait alors comme le rappeur français le plus suivi de la plateforme.

Oui, vous avez bel et bien entendu ! Mais cette dernière a décidé de le bannir pour ses agissements. Il faut dire qu’il n’avait absolument aucune limite.

Une chose est alors sûre, Booba n’a pas fini de faire parler de lui. Mais comment va-t-il surprendre ses fans la prochaine fois ? On vous laisse découvrir sa nouvelle voiture de luxe !