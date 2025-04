Justin Bieber rompt le silence face aux rumeurs de divorce avec Hailey Bieber

Justin Bieber a finalement réagi aux rumeurs de divorce qui circulent autour de son mariage avec Hailey Bieber. Le chanteur, très discret ces derniers mois, a pris la parole sur Instagram pour évoquer les spéculations et adresser un message poignant sur le pardon et la jalousie.

Depuis plusieurs semaines, les réseaux sociaux bruissaient de suppositions sur une possible séparation du couple, marié depuis septembre 2018 et parents d’un premier enfant né en août 2024. Malgré leur bonheur apparent, les Bieber ont souvent été sous le feu des critiques et des conjectures, alimentées par leur absence récurrente des projecteurs.

Vendredi, Justin a partagé une longue publication sur Instagram, semblant répondre indirectement aux rumeurs. Sans mentionner explicitement les théories sur son divorce, il a évoqué la négativité entourant sa vie privée et appelé à plus de bienveillance.

« Ce sentiment de culpabilité peut être soulagé. Non pas en allant à l’église ou en lisant la Bible, mais simplement en acceptant que Dieu pardonne. Le message est le pardon », a-t-il écrit. Le chanteur a également reconnu ses propres imperfections, tout en critiquant ceux qui propagent des mensonges : « Les gens blessés blessent les autres. »

Une pique envers les détracteurs ?

Plus surprenant, Justin a laissé entendre que la jalousie pourrait être à l’origine des rumeurs concernant son couple : « Honnêtement, si j’étais toi, je trouverais difficile de ne pas être jaloux si je me voyais avec Hailey dans un tel état d’esprit. On est vraiment en pleine forme, et on comprend pourquoi les gens ne supportent pas ça. »

Justin et Hailey Bieber, l’un des couples les plus médiatisés de la scène internationale, ont souvent dû faire face aux rumeurs. Leur mariage, leur vie de famille et même leurs moindres gestes sont scrutés, ce qui pousse régulièrement le couple à réagir, tantôt avec humour, tantôt avec gravité.