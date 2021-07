Justin Bieber : le chanteur partage un message fort pour l’athlète Simone Biles !

Justin Bieber vient de faire sensation sur son compte Instagram grâce à un post publié à l’intention de Simon Biles. Le chanteur n’hésite pas à féliciter l’athlète.

Les dernières semaines ont été intenses pour Justin Bieber. En effet, le chanteur a beaucoup voyagé. Et ce, en compagnie de son épouse, Hailey Baldwin. En effet, les deux tourtereaux avaient pris la décision de quitter les États-Unis pour les vacances. C’est donc en Europe que les célébrités ont choisi de passer un séjour de rêve.

Et plus précisément en Grèce. Eh oui ! Le mannequin et la pop star se sont bel et bien envolés pour la destination la plus prisée des candidats de télé-réalité. Au programme, baignades, dégustations de plats locaux, mais aussi et surtout des balades en bateau. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin.

C’est donc avec un léger pincement au cœur que Justin Bieber et sa femme ont dû retraverser l’Atlantique. Mais à peine mettaient-ils le pied aux USA qu’une rumeur commençait déjà à se propager.

Les internautes étaient formels ! La jolie blonde était enfin enceinte de son premier enfant. C’est une publication mise en ligne par l’interprète du titre Peaches qui avait ainsi mis la puce à l’oreille des fans.

Assis sur un banc côte à côte, un simple commentaire venait illustrer la photo. «Maman et papa.» Trois petits mots qui ont rapidement mis le feu aux poudres.

Hailey a donc mis un point d’honneur à prendre la parole pour mettre un terme aux ragots. Eh non ! La jeune femme n’est pas enceinte. Quoi qu’il en soit, cela ne saurait tarder.

Mais en attendant de pouvoir crier victoire, le chanteur se concentre sur sa carrière. Sur son compte Instagram, il adresse aujourd’hui un message touchant à une athlète.

En plein cœur des Jeux Olympiques, Simone Biles a déclaré forfait. Selon elle, la pression des JO est beaucoup trop lourde. Si bien que la gymnaste américaine a préféré abandonner afin de protéger sa santé mentale.

Une décision qui fait le buzz, mais que Justin Bieber comprend à 100 %. Aujourd’hui, la star adresse donc un message touchant à la jeune femme sur son compte Instagram.

«Personne ne comprendra jamais les pressions auxquelles vous faites face ! Je sais que nous ne nous connaissons pas, mais je suis tellement fier de la décision de se désister.»

Voilà ce qu’écrivait le jeune homme sur le réseau social avant de poursuivre : «C’est aussi simple que – qu’est-ce que cela signifie de conquérir le monde entier, mais de perdre son âme. Parfois, nos non sont plus puissants que nos oui.«

Et d’ajouter : «Lorsque ce que vous aimez normalement commence à voler votre joie, il est important que nous prenions du recul afin d’en évaluer les raisons.»

Justin Bieber finit même par dire : «Les gens pensaient que j’étais fou de ne pas avoir terminé la tournée, mais c’était la meilleure chose que j’aurais pu faire pour ma santé mentale !! Tellement fier de toi Simone Biles», rapporte mcetv.fr.