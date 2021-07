Justin Bieber : le chanteur a réchauffé la toile en postant une photo de lui ultra sexy

L’été sera chaud avec Justin Bieber. Le chanteur Canadien vient de partager une photo sur son compte Instagram où il apparaît torse-nu sous l’œil d’un photographe très célèbre.

Il y a quelques heures, l’artiste a partagé un cliché qui a mis ses fans d’accord. Justin Bieber a donc posé torse-nu sous l’œil du photographe Evan Paterakis. Et la photo a été commentée des milliers de fois.

Le cliché partagé par le chanteur a d’ores et déjà été liké plus de 1,3 million de fois en seulement quelques heures. Les fans de l’artiste sont tous, sans exception, sous le charme.

Il y a quelques heures, le chanteur a lancé une rumeur qui a fait le tour du web à vitesse grand V. En effet, ce dernier a posté un cliché en noir et blanc, de lui et de sa femme.

Jusque-là, rien de bien choquant. Sauf que la légende de cette photo, en apparence inoffensive, a provoqué un véritable raz de marée sur la toile, merci Justin Bieber. On vous explique.

La star a en effet écrit ceci : «Mom and Dad», que l’on traduit par «Maman et papa» en français. «Attendez, quoi ? Maman et papa ?», «Donc là, Justin Bieber a balancé qu’Hailey était enceinte ?», «J’espère qu’elle est enceinte», se sont ainsi exclamés les fans du couple.

Pour autant, ni Justin Bieber, ni Hailey Baldwin n’ont confirmé cette rumeur. Il faut dire que cela fait plusieurs années que les internautes se demandent quand le couple fondera une famille.

Mariés dans le plus grand secret il y a deux ans, Justin et Hailey forment un couple solide, qui passionne des millions de personnes chaque jour.

Suite à la déferlante de commentaire sous le cliché de son mari, Hailey a donc mis fin aux rumeurs : «Je pense que tu devrais changer la légende en ‘’Maman et Papa d’un chien’’, avant que ça ne devienne bizarre !», a-t-elle commenté.

Vous l’aurez donc compris, le couple prend son temps et il n’est donc pas question de faire un enfant tout de suite. Justin Bieber et Hailey ont des vies bien remplies, et il n’y a donc pas de place pour un bébé dans l’immédiat. À suivre…