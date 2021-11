Justin Bieber : l’artiste rend hommage à sa femme Hailey Baldwin

Pour l’anniversaire de Hailey Baldwin, son mari dévoué, Justin Bieber, a déclaré son amour éternel pour elle et qu’il passerait sa vie à «vous faire sentir comme la reine que vous êtes».

«À mon squish d’anniversaire bien-aimé. Mon cœur t’appartient», a écrit Justin Bieber le lundi 22 novembre – le jour où Hailey Bieber (née Baldwin ) a eu 25 ans.

En l’honneur de l’anniversaire de sa femme, Justin, 27 ans, a posté un certain nombre de photos d’eux au fil des ans., accompagné d’un message sincère.

«Mes yeux t’appartiennent, mes lèvres t’appartiennent. Je suis à vous. Je suis tellement béni d’être à toi. Tu es mon éternité. La vie n’a jamais eu plus de sens jusqu’à ce que tu deviennes ma femme. Je ne cesserai jamais de t’aimer, je ne cesserai jamais de te tenir et je ne cesserai jamais de te protéger.

«Vous, ma reine, êtes plus que suffisant pour moi et je passerai chaque jour à vous faire sentir comme la reine que vous êtes», a poursuivi Justin. «Comme dirait ta grand-mère avec son accent portugais» joyeux anniversaire bébé», je t’aime jusqu’à la fin des temps, puis après. :)»

Les photos que Justin a partagées montraient l’amour sur lequel il écrivait, car beaucoup les présentaient blotties les unes contre les autres (dont une de Hailey en bikini, blottie contre un Biebs torse nu.)

La dernière photo de la galerie était un noir et -photo blanche apparemment prise à l’intérieur d’un photomaton, Justin et Hailey pris dans un doux baiser.

Plus tôt dans l’année, Hailey a publié un hommage similaire à son mari le jour de son anniversaire. «Une autre année autour du soleil avec vous, une autre année pour apprendre à vous aimer, grandir avec vous et rire avec vous. Joyeux 27e anniversaire, tu es mon humain préféré et je suis reconnaissante d’être à tes côtés», a-t-elle légendé une galerie de photos qu’elle a publiée sur Instagram, y compris une photo PDA de leur mariage en septembre 2019.

Le couple s’était légalement marié un an plus tôt dans une salle d’audience de New York alors que Justin avait 24 ans et elle 21.