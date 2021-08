Justin Bieber et sa chérie Hailey Baldwin s’affichent hyper canons en vacances !

Après leur voyage dans les Cyclades, en Grèce, Justin Bieber et Hailey Bieber continuent de profiter de leur été 2021. Et pour ce faire, ils n’ont pas choisi n’importe quelle ville. En effet, ils ont été vus dans une ville très californienne remplie de stars.

Pour en citer quelques-unes, il y a donc Meghan Markle et le Prince Harry, Oprah Winfrey ou encore Katy Perry et Orlando Bloom. Eh oui, ces stars habitent toutes à Montecito, elles sont donc voisines.

Justin Bieber et Hailey Bieber ont donc été photographiés dans les rues de ce repère de stars ce mercredi 4 août et le jeudi 5 août. La Top de 24 ans et le chanteur de 27 ans ont été pris en photo après leur déjeuner.

Puis le lendemain, c’est à la sortie d’un restaurant italien Tre Lune que les paparazzis les ont vus, selon nos confrères chez Paris Match. Le couple portait alors une pizza à emporter. Sûrement pour passer une soirée en amoureux à l’abri des regards.

Justin Bieber et Hailey Bieber se connaissent depuis 2009. Quelques années plus tard, le chanteur a même officialisé leur relation en 2016 avant qu’ils ne se séparent. Mais le destin les a rapprochés et les deux tourtereaux sont désormais mari et femme, pour le meilleur comme pour le pire.

Eh oui, leur relation est donc devenue plus que sérieuse quand ils ont décidé de se remettre ensemble en 2018, de se fiancer un mois plus tard avant de se marier l’année suivante. Pour sceller leur union, ils se sont donc mariés non pas une fois, mais deux fois. Rien que ça !