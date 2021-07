Justin Bieber et Hailey Bieber : les deux stars ont tous deux opté pour des looks très chics

Il ne se passe pas un jour sans que le chéri de Hailey Bieber ne fasse parler de lui. En effet, Justin Bieber a fait sensation en devenant égérie de la marque Balenciaga.

Un jour avant de tout donner pour son concert évènement «The Freedom Experience», Justin Bieber se dévoilait en tant que mannequin pour la Maison Balenciaga. Ainsi, la star rejoint sa chérie Hailey Bieber dans l’univers du mannequinat. Rien que ça !

Eh oui, les tourtereaux ne font jamais rien l’un sans l’autre. Ils sont inséparables. En effet, la nièce d’Alec Baldwin suit son mari aux quatre coins du monde pour le soutenir.

D’ailleurs pour le dernier concert de Justin Bieber, Hailey Balwdin s’était entourée de sa BFF Justine Skye avec qui elle a pu s’éclater sur les sons de sa moitié. Elle a même dévoilé la chanson qui la touchait le plus.

Il s’agit donc de Life Is Worth Living, un morceau de son album Purpose sorti en 2015. Cette chanson de Justin Bieber évoque le fait de se pardonner et de toujours se relever malgré les coups durs. Mais, Hailey Bieber ne s’est pas amusée que sur ce titre, il y en a eu d’autres.

En effet, Justin Bieber avait invité sur scène, son ami de longue date, Jaden Smith avec qui il a chanté Never Say Never, leur tout premier feat. Un moment plus qu’adorable que les fans ont validé en masse.

Pour ce concert dans le sud de la Californie, Justin Bieber a aussi chanté avec Chance The Rapper avec qui il a signé le feat Holy sur son album Justice. Le chanteur canadien a même partagé une photo sur Instagram où il enlace le rappeur après leur performance.

Le chanteur canadien et Hailey Baldwin Bieber ont dévoilé leurs looks très chics à l’occasion d’une vente aux enchères dans une galerie d’art. Le couple a choisi de porter du noir pour cet évènement à West Hollywood.

La BFF de Justine Skye et Kendall Jenner portait alors une longue robe en velours noirs très sensuelle. En effet, sa tenue signée Alessandra Rich était très élégante. Manches bouffantes, dentelle laissant apparaître les longues jambes de Hailey Bieber des deux côtés de la robe.

En résumé, la femme de Justin Bieber a choisi une sublime tenue pour passer la soirée avec son mari. Sa robe provient de la collection automne/hiver 2021 de la marque Alessandra Rich. Ainsi, elle n’est pas encore disponible à l’achat pour le moment.

Très fan de sa tenue, Hailey Bieber a pris le soin d’immortaliser cette soirée en postant des photos avec Justin Bieber sur Instagram. D’ailleurs, elle en a profité pour lui glisser un tendre message en story avec ces quatre lettres : LOML, signifiant Love Of My Life, donc l’amour de ma vie. Trop mignon !

Lors de la soirée, le couple a pu faire la fête avec Usher, la chanteuse Kehlani et plein d’autres stars. En bref, que du beau monde !