Justin Bieber bat des records historiques avec son nouvel album « Swag »

Le retour de Justin Bieber sur le devant de la scène musicale n’est pas passé inaperçu. Avec la sortie de son septième album studio, « Swag », la star canadienne signe un véritable raz-de-marée dans les classements Billboard, battant plusieurs records majeurs.

Publié récemment, « Swag » s’impose dès sa première semaine avec 16 titres figurant dans le Billboard Hot 100. Le morceau phare, Daisies, débute directement à la deuxième place, marquant un nouveau jalon dans la carrière du chanteur. Ce single devient ainsi son 27e titre à atteindre le top 10, ce qui le place à égalité avec Janet Jackson dans l’histoire du Hot 100.

Avec ces nouvelles entrées, Justin Bieber dépasse Chris Brown pour devenir le chanteur masculin ayant le plus de chansons classées dans le Hot 100 — un total impressionnant de 121 titres. Il devient également le premier artiste à faire ses débuts en deuxième position simultanément dans le Billboard Hot 100 (Daisies) et le Billboard 200 (Swag).

Au-delà des chiffres, « Swag » marque un tournant plus intime pour l’artiste. La pochette de l’album, où l’on voit Bieber entouré de sa femme Hailey et de leur fils Jack Blues, donne le ton : un projet en hommage à sa récente paternité, mêlant émotion et maturité.

Dans l’actualité musicale plus large, un autre record fait parler : « Lose Control » de Teddy Swims devient le premier titre à passer 100 semaines dans le Hot 100, tout en se maintenant dans le top 10 cette semaine. Une performance rare dans un classement en perpétuel mouvement.