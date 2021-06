Justin Bieber : agacÃ© que des fans l’attendent trÃ¨s souvent devant chez lui, il a dÃ©cidÃ© de mettre les choses au clair !

Au quotidien il n’est pas toujours facile d’être une star, ce n’est pas Justin Bieber qui dira le contraire ! Vendredi dernier, le chanteur a d’ailleurs été interloqué que des fans l’attendent chaque jour devant chez lui. Se voulant honnête, le chéri d’Hailey Baldwin leur donc a livré ce qu’il avait sur le cœur !

À ce jour, Justin Bieber est l’un des chanteurs les plus talentueux de sa génération. Créatif et polyvalent, il ravit depuis plusieurs années sa communauté avec ses innombrables projets musicaux.

En mars dernier, il a d’ailleurs mis tout le monde d’accord en dévoilant son nouvel opus intitulé «Justice». Comme à son habitude, il s’est inspiré de sa vie personnelle et de sujets d’actualité pour composer son incroyable tracklist.

«En créant cet album, mon objectif est de faire de la musique qui apportera du réconfort. De créer des chansons auxquelles les gens pourront s’identifier et se connecter afin qu’ils se sentent moins seuls», a ainsi fait savoir le chanteur via ses réseaux sociaux.

Mais aussi : «La souffrance, l’injustice et la douleur peuvent laisser les gens se sentir impuissants. La musique est un excellent moyen de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. La musique peut être un moyen de communiquer les uns avec les autres et de se connecter les uns avec les autres (…)».

Aux dernières nouvelles, Justin Bieber devrait aussi retrouver son public via sa tournée «Justice World Tour» prévue pour 2022. Une bonne nouvelle en somme ! Si l’interprète de «Yummy» se plaît à tout partager avec ses fans, il est parfois dépassé par les mauvais côtés de sa notoriété.

Après sa petite virée en France, Justin Bieber a décidé passer quelques jours à New-York ! Ce n’est un secret pour personne, les paparazzis sont toujours aux aguets quant à ses déplacements. Pareil pour ses admirateurs !

Ce vendredi 25 juin, la star a d’ailleurs eu une petite surprise en voulant rentrer chez lui… Des fans ont visiblement pris l’habitude de l’attendre devant son domicile pour lui demander un câlin, un selfie ou même un autographe.

S’ils se montrent courtois à son égard, leur constante présence semble déranger le chanteur. Se voulant compréhensif, Justin Bieber a donc décidé de se livrer sur cette problématique.

«Je comprends, je comprends. Mais c’est ma maison. Vous voyez ce que je veux dire ? C’est ici que j’habite», a ainsi confié l’acolyte de Jaden Smith devant la foule qui patientait devant sa porte.

Mais aussi : «Et je n’apprécie pas que vous soyez ici les gars. Vous savez quand vous rentrez à la maison le soir et que vous voulez vous détendre ? C’est mon espace pour le faire. Alors j’apprécierais si vous pouviez partir».

En espérant que sa tirade ait l’effet escompté. Mais ce n’est pas la première fois que ça arrive. En octobre 2020, Justin Bieber s’était d’ailleurs emparé de ses réseaux sociaux pour interpeller quelques de ses admirateurs qui se montraient assez envahissants.

«Comment vous convaincre que c’est inapproprié et irrespectueux d’attendre devant chez moi pour rester bouche bée, regarder et prendre des photos alors que j’entre dans mon appartement», avait ainsi fait savoir la star sur la Toile. «Ce n’est pas un hôtel. C’est ma maison». On comprend son désarroi… Affaire à suivre on vous dit !