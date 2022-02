Juste Crépin présente ses excuses à la gendarmerie de Bingerville et à l’artiste DJ Lewis

Revirement dans l’affaire DJ Lewis accusé de battre son épouse, Djenny. La femme de 4 enfants se dresse contre le blogueur Juste Crépin Gondo. Elle lui a demandé de supprimer sa vidéo dans laquelle il dénonçait le comportement violent de l’artiste chanteur.

L’influenceur ivoirien, Juste Crépin Gondo a appris à ses dépens qu’il faut toujours parler avec réserve dans une affaire de cœur. Juste Crépin s’est fourvoyé dans cette affaire du couple Kouya Igba Arsène, alias DJ Lewis et sa femme Djeny.

Alors que la toile a connu dans la journée du jeudi 10 février 2022 une véritable effervescence avec des audios, des photos et témoignages hallucinant dans une dispute d’amoureux, notamment DJ Lewis et Djenny.

Une folle rumeur sur les réseaux sociaux a tenté de faire croire que le disc jockey ivoirien, chanteur de coupé-décalé, aurait tuméfié le corps de sa femme Djenny. Des audios et photos de la jeune femme sauvagement tabassée par l’artiste, ont émeuté les internautes.

L’affaire serait même entre les mains de la gendarmerie de Bingerville, selon un audio attribué à Djenny dans lequel on entend aisément la femme du chanteur, en pleur, témoigner des brimades que lui fait subir au quotidien son mari d’artiste. Vrai ou faux?

Tard dans la nuit du jeudi, à la surprise générale, le blogueur fait un direct pour démentir les allégations contenues dans sa précédente vidéo où il critiquait vigoureusement le «comportement et l’attitude lâche» de DJ Lewis qui ferait des misères à sa femme à leur domicile conjugal devant leurs 4 enfants.

«Je reconnais que j’aurai dû appeler Lewis pour avoir sa version, j’ai écouté sa femme et son amie et je me suis basé sur ses dires. J’ai reçu l’appel de la femme de DJ Lewis qui m’a demandé de retirer la vidéo. Car elle ne veut pas que son image se retrouve partout et que l’affaire devienne publique. Elle a aussi affirmé que certaines photos datent de 2018, notamment celle où on la voit le visage tuméfié.

Sinon les images des bleus sur son corps ont été faites hier (…) Je présente mes excuses à la gendarmerie de Bingerville et à DJ Lewis lui-même. Désormais, je ne vais plus m’ingérer dans les problèmes de couple», a regretté Juste Crépin.

Il a confié que Djenny a été contactée par les autorités ivoiriennes, notamment Mys Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté et son homologue en charge du ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, qui se sont saisies de l’affaire.

Juste Crépin a fait savoir que le couple vit des moments difficiles et que DJ Lewis aurait même quitté le domicile conjugal à cause de sa femme, selon des confidences faites par le manager de l’artiste.