Julien Bert et Hilona : les candidats d’Objectif Reste du Monde énervent les internautes

L’histoire d’amour entre Julien Bert et Hilona commence vraiment à faire perdre patience aux fans d’Objectif Reste du Monde. Ceux-là réagissent à la dernière publication Instagram du candidat.

Les couples de la villa se déchirent dans Objectif Reste du Monde. Alors que Giuseppa tente à tout prix d’ignorer Simon, Marine et Bastos vivent leur première dispute.

Et si de leur côté, Julien Bert et Hilona sont plus amoureux que jamais, les deux tourtereaux s’amusent à jouer aux montagnes russes émotionnelles.

En effet, avant d’entrer dans l’aventure, les candidats étaient bel et bien séparés. Cela faisait 5 mois que le jeune homme essayait alors, en vain, de récupérer la femme de sa vie.

Blessée par son comportement, la jolie blonde ne comptait donc pas se remettre avec son compagnon. En tout cas, pas avant de l’avoir pardonné.

Si bien que les disputes allaient bon train dans l’émission. Autant dire que l’ambiance au sein la villa de Marrakech commençait à peser sur les autres participants.

Peu à peu, la star a donc pris une décision. Pardonner son ex et recommencer à zéro. Mais alors que tout semblait aller pour le mieux, les crises de larmes de la candidate n’ont pas cessé pour autant. Bien au contraire.

«Je t’aime moi non plus». Voilà comment fonctionne le couple d’Objectif Reste du Monde. Et ce, depuis le début de leur relation. Une histoire d’amour qui commence un peu à mettre les fans en colère.

De nouveau séparés après le tournage, les deux tourtereaux avaient, encore une fois, fait le show dans le cross et sur les réseaux. Aujourd’hui, ils se sont encore réconciliés. En vacances en Italie, les deux stars se font lyncher sur Instagram.