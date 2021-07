Jouer pour les «personnes non blanches et surtout noires» : un DJ du «bal des migrants» fait polémique

«Les 2h où je mixerais (sic) : les blanc.he.s allez derrière et les autres (surtout les personnes noires) je vous invite à occuper la place qui vous revient de droit». Le DJ Fanaya, invité pour jouer lors d’un «bal des migrant.es» organisé par une association le 13 juillet à Paris, a déclenché la polémique sur les réseaux sociaux.

L’événement, mis en place depuis 2016 dans le quartier Stalingrad par le Bureau d’accueil et d’accompagnement des migrants (BAAM) doit donc accueillir cette année l’artiste Fanaya.

Or, dans un message diffusé sur les réseaux sociaux et repéré par plusieurs internautes, celui-ci affirme vouloir jouer «pour les personnes non-blanches et surtout pour les personnes noires». Selon lui, «le dancefloor est un espace politique où les relations de pouvoir se reproduisent aussi».

Il a donc estimé que les blancs devaient se mettre en retrait pour laisser la place aux noirs. Une volonté synonyme de racisme par de nombreuses personnes, tandis que des hommes politiques ont rapidement réagi.

François Jolivet, député LREM, a demandé à Marlène Schiappa de «faire ce qui est possible pour interdire à Fanaya de se produire dans l’espace public dans ces conditions».

L’Association répond

Les Républicains ont également dénoncés les propos, de même que le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, qui a estimé qu’un bal devait être «un mélange de bonheur, de convivialité, sans distinction aucune».

Le BAAM a répondu de son côté sur sa page Facebook, dénonçant une attaque «de la droite et de l’extrême droite». L’association a affirmé que l’événement est mixte, même si elle reconnaît «pleinement la pertinence de l’existence d’espaces en non mixité». Le but du bal est «précisément que les migrant-es se réapproprient un espace public de fête».