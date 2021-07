Josey : la chanteuse s’affiche plus séduisante que jamais sur Instagram !

L’artiste et femme très influente du milieu du showbiz ivoirien, Eudoxie Yao a levé le voile sur cette question d’argent qui serait à la base de sa relation avec son amant, la star de la musique guinéenne, Grand-P.

Connue pour sa belle morphologie accompagnée de ses rondeurs, la «Go bobaraba» dit être avec l’artiste Grand-P pour de l’amour vrai et sincère.

Dans une vidéo publiée sur la page Facebook de la star guinéenne, lundi 28 juin 2021, la sublime Eudoxie a demandé aux internautes d’arrêter de penser qu’ils sont ensemble pour une affaire de fric.

«Il y a certaines personnes qui parlent, qui disent que je suis avec Grand-P pour de l’argent, laissez moi rire ! Grand-P et moi, il n’y a pas affaire d’argent dedans. C’est de l’amour pur», a dévoilé Eudoxie, ajoutant que, «J’ai déjà mon argent».

Elle a également précisé que les personnes qui pensent ainsi se trompent «Absolument, c’est le big love, le vrai. Il s’occupe très bien de moi».

Poursuivant son intervention, la femme apprécié de bon nombre de personnes a affirmé que la famille de Grand-P l’a «déjà adopté» et lui font «plein de cadeaux».

Grand-P à son tour a bel et bien rassuré les uns et les autres. «Eddo c’est pour moi. C’est ma vie. Tout le monde le sait. On ne considère pas l’argent», a-t-il dit avant de conclure que sa famille est «très contente» de leur relation.

