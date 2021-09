Josey : la chanteuse ivoirienne annonce une bonne nouvelle à ses fans

Pour la première édition de l’événement dénommé «Oscars des blogueurs et influenceurs africains», Apoutchou national réussit son pari et reçoit des engouements.

Comme annoncé pour se tenir ce vendredi 10 septembre 2021 à Paris en France, le grand événement de rassemblement des influenceurs et blogueurs africains, dénommé «Oscars des blogueurs et influenceurs africains», a bel et bien eu lieu ce vendredi 10 septembre 2021 aux Salons Hoch 9 Avenue Hoche 75008 Paris.

À ce grand rendez-vous initié par le jeune influenceur ivoirien, Apoutchou national, plusieurs autres influenceurs et blogueurs, artistes chanteurs et artistes humoristes, venus des pays d’Afrique, se sont retrouvé pour vivre un spectacle inédit.

Pour une première édition, il faut dire que cet événement fut un pari réussi pour Apoutchou national qui, depuis ce vendredi, reçoit des encouragements, car les «Oscars des blogueurs et influenceurs africains» pour cette année 2021, a été une parfaite réussite, même s’il faut encore revoir certains détails.

Notons qu’à cet événement, la mère de Apoutchou national, la comédienne Bleu Brigitte, était présente pour apporter son soutien à son fils. Au cours de cette soirée, une scène émouvante a attiré l’attention de tous.

Comme on peut le voir sur cette image, le jeune influenceur Apoutchou national s’est mis à genoux devant sa mère pour demander ses bénédictions. Un moment très émotionnel que les invités de cet événement n’oublieront pas d’aussitôt.