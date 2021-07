José Mourinho et Pep Guardiola : qui a remporté le plus de trophées et qui a le plus d’argent ?

Pep Guardiola et José Mourinho sont deux top managers mais qui a plus de trophées et plus d’argent ?

José Mourinho est un entraîneur portugais qui a géré à travers les pays d’Europe dans son Portugal natal, l’Angleterre, l’Italie et l’Espagne et est réputé pour son style de jeu défensif et sa rigueur avec ses joueurs.

Il a dirigé des clubs de premier plan tels que Chelsea, l’Inter Milan, le Real Madrid, Manchester United, entre autres, et a remporté 25 trophées majeurs, dont deux trophées convoités de l’UEFA Champions League et de la ligue au Portugal, en Angleterre, en Italie et en Espagne.

Pep Guardiola est un Espagnol qui a réussi à travers l’Europe, d’abord dans son pays natal, l’Espagne, à Barcelone, le club où il a joué en tant que joueur, mais aussi en Allemagne et actuellement en Angleterre. Il est réputé pour son football offensif fluide et son football basé sur la possession.

Guardiola a dirigé Barcelone, le Bayern Munich et actuellement Manchester City et a remporté 31 trophées majeurs, dont deux trophées de l’UEFA Champions League et de la ligue en Espagne, en Allemagne et en Angleterre.

Pep Guardiola a plus de trophées que José Mourinho, mais qui a plus d’argent ?

En 2021, Pep Guardiola a une valeur nette de 100 millions de dollars tandis que José Mourinho a une valeur nette de 120 millions de dollars, ce qui signifie que Guardiola a remporté plus de trophées et a plus d’argent que José Mourinho.