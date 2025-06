Jojo le Comédien fête ses 10 ans de carrière avec un grand spectacle

Ce mercredi 4 juin 2025, la Salle Rouge du Palais des Congrès de Cotonou accueillera un événement majeur. Jojo le Comédien y célébrera ses 30 ans et dix années de scène. Pour cette occasion, l’humoriste béninois s’entourera de nombreuses personnalités du rire et du divertissement venues de toute l’Afrique.

Révélé grâce à ses sketchs inspirés du quotidien africain, Jojo a su se faire reconnaître parmi les humoristes de sa génération. Son style simple, sincère et ancré dans la réalité a su séduire un public fidèle, bien au-delà des frontières béninoises.

Pour célébrer ce double anniversaire, il a réuni un groupe d’artistes talentueux issus de la scène humoristique ainsi que des créateurs de contenus parmi lesquels Tranquilin, Frido, Ery, Manouton, The Style, Armand Saiyan, Kromozom et le duo Gros & Métis.

Le spectacle mettra également à l’honneur des figures populaires de la musique et des réseaux sociaux, parmi lesquelles la chanteuse gabonaise Emma’a, l’influenceuse Anabella, et Axel Merryl, humoriste devenu également artiste musicien, suivi par des milliers de fans à travers le continent.

Le Camerounais Bovann, créateur du concours House of Challenge, est déjà arrivé à Cotonou, accompagné d’influenceurs venus de toute l’Afrique : Fabio’s (Burkina Faso), Rach (Côte d’Ivoire), Antala (Gabon), Mame Bousso (Sénégal) et Donné (Togo), récent vainqueur de la dernière édition du House of Challenge.

Depuis plusieurs jours, la capitale économique béninoise vibre au rythme de l’événement. Le vendredi 30 mai, une caravane festive a traversé la ville, mêlant musique, animations et forte mobilisation populaire, contribuant à créer un véritable engouement.

Sur les réseaux sociaux, les promotions se multiplient. Jojo le Comédien prépare un spectacle à la hauteur de son parcours, mêlant humour, émotions et surprises, pour offrir au public une soirée mémorable à Cotonou.