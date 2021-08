JO Tokyo 2020 : Odile Ahouanwanou créé la surprise

Devons-nous encore présenter Aya Nakamura ? Que nous l’aimions ou non, l’artiste prouve au fil des années qu’elle est pétrie de talent et possède de nombreux fans. Preuve en est avec son record enregistré avec son clip «Pookie».

Nous sommes encore bien loin des records de Booba. Toutefois, force est de constater que l’interprète de «Djadja» connaît un succès fou depuis qu’elle fait partie du milieu. Chacun de ses morceaux faisant le buzz et e voyant écouté par des millions de fans.

De plus, la majorité de ses sons passent sur les radios et en discothèques. Certes, les boîtes de nuit ont été fermées durant de longs mois. Malgré tout, avant l’arrivée du Covid-19, Aya Nakamura faisait partie des artistes possédant le plus de morceaux diffusés dans les établissements.

Qui ne s’est pas déhanché sur «Comportement», «Pookie» ou encore «Jolie Nana» ? Quasiment personne. Même ceux ne se trouvant pas vraiment fan de l’artiste. Il faut dire que ses chansons restent facilement dans la tête.

Rajoutez à cela une mélodie qui vous donner toujours envie de danser et vous obtenez la recette du succès. Si certains ne se trouvent pas convaincus, nous les invitons à jeter un coup d’oeil aux records battus par Aya Nakamura.

Le dernier en date étant, comme nous vous le faisions savoir plus haut, la barre des 300 millions de vues sur son clip «Pookie». Tout ce succès lui permet même de se faire inviter sur les plus grands festivals et concerts.

Si vous ne le saviez pas encore, elle va par exemple faire partie de la short-list du prochain Coachella. Le festival le plus important au monde rassemblant les plus grands artistes de la planète. Elle pourra se produire aux côtés de Travis Scott, 21 Savage ou encore Disclosure.

Ce succès ne va pourtant pas empêcher les haters de tacler la jeune femme. En effet, malgré ses nombreux fans, la rappeuse possède aussi quelques détracteurs. Mais qu’elle se rassure… Booba, Jul, et même Lacrim en possèdent aussi.

Cela fait tout simplement partie du succès. Vous ne pouvez jamais faire l’unanimité et Aya Nakamura le sait sans doute. Mais lorsqu’on fait le comparatif entre les personnes l’appréciant et ceux la détestant, nous pouvons y trouver plus d’amour que de haine.

Le record sur son clip «Pookie» en est la preuve. En effet, comme nous vous le faisions savoir plus haut, la jeune rappeuse vient de passer la barre des 300 millions de vues sur Youtube. Son compte fan «Nakamuraafans» faisant savoir :

«Aya Nakamura a atteint les 300Milllions de vues pour son clip» Pookie »bravo !» Les commentaires du post étant bloqués, nous ne pouvons pas vraiment savoir la réaction causée par cette annonce. Nul doute que certains vont la féliciter et d’autres la tacler.

En seulement quelques années, l’artiste a su se hisser parmi les plus grands de la scène musicale. Reste donc à savoir si elle va parvenir à perdurer dans le milieu encore un long moment. Ou si elle va vouloir se retirer d’ici peu.