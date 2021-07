JO : la France humiliÃ©e et Ã©liminÃ©e !

Battue par le Japon ce mercredi (0-4), la France est éliminée des Jeux Olympiques après un parcours sans aucun relief. Notre pays n’a finalement que ce qu’il mérite.

La victoire arrachée dimanche contre l’Afrique du Sud, grâce à un triplé de Gignac, aura été l’arbre qui cache la forêt concernant l’équipe de France. Avec une équipe composée comme il le pouvait puisque de nombreux clubs avaient refusé d’envoyer leurs joueurs à Tokyo, Sylvain Ripoll n’a pas réussi de miracle.

Mais il devra assumer seul cette élimination pathétique. Face à une équipe du Japon, très bien organisée, la France n’a strictement rien montré, une fois plus lors de ces JO, et cette fois APG n’a pas été le sauveur de la patrie.

Alors qu’ils devaient battre la sélection nipponne, et espérer que l’Afsud domine le Mexique, les Bleus étaient déjà menés 2-0 à la pause, avec notamment un but de l’ancien joueur de l’OM, Sakai.

La pause ne changeait rien au scénario du match, et le Japon concrétisait son emprise sur la rencontre par un nouveau but signé Miyoshi (3-0, 70e). Ce dernier faisait même voir rouge à Kolo Muani, expulsé quatre minutes plus tard suite à une semelle sur le buteur japonais (74e).

La suite était évidemment anecdotique, la France n’ayant plus aucun espoir de qualification, l’essentiel était de sauver l’honneur et de ne pas prendre une correction, mais même là notre sélection échouait puisque dans les ultimes secondes Maeda corsait l’addition (4-0, 90e+2).

Une défaite qui élimine donc les Bleus de ces JO. Désormais, la Fédération Française de Football va devoir sérieusement se regarder dans un miroir après cette mascarade, car dans trois ans c’est notre pays qui accueille les Jeux Olympiques et un tel fiasco sera inadmissible.

Classement du groupe A

1e. Japon 9 pts

2e. Mexique 6 pts

3e. France 3 pts

4e. Afrique du Sud 0 pt