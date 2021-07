JO de Tokyo : quand un bateau bloque la moitié des triathlètes au début de l’épreuve (Vidéo)

Une scène qui n’a pas dû amuser les organisateurs. Alors que les triathlètes allaient s’élancer pour l’épreuve olympique ce 26 juillet, un bateau qui transportait les équipes de télévision a empêché certains d’entre eux de s’élancer.

Sur l’image aérienne, on voit ainsi qu’une bonne partie d’entre eux restent sur l’air de départ quand d’autres plongent au coup d’envoi. Face à son erreur, le pilote de l’embarcation enclenche une marche arrière périlleuse, puisque des athlètes se trouvaient derrière lui. Plus de peur que de mal puisque personne n’a été blessé.

𝑨𝒗𝒆𝒛-𝒗𝒐𝒖𝒔 𝒅𝒆́𝒋𝒂̀ 𝒗𝒖…un faux départ dans un triathlon ? Maintenant, oui ! 👉 Scène très curieuse au départ de cette épreuve, où la moitié des participants ont plongé alors que la course n'avait pas commencé 😬 ! #Tokyo2020 #JeuxOlympiques pic.twitter.com/OLNI57nQc4 — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 25, 2021

Face à cette scène surréaliste, les organisateurs n’ont eu d’autre choix que d’interrompre la course et de rattraper les triathlètes qui avaient déjà nagé quelques dizaines de mètres. Parmi eux, le Français Vincent Luis, qui était pressenti pour un podium.

Déception pour les français

Si la course a pu repartir normalement, les tricolores n’auront pas réussi à accomplir leurs objectifs. Vincent Luis, qui termine 13e, a déclaré : «c’était étrange, c’est peut-être la première fois de ma carrière qu’il y a un faux départ, et j’ai eu du mal à me remettre en action derrière». D’autant plus que la natation est sa partie préférée de l’épreuve.

Les deux autres Français de la course, Dorian Coninx et Léo Bergère n’auront pas réussi à faire mieux. Le premier a un temps pris la tête pendant la course à pied, mais a finalement été épuisé par son propre rythme, puisqu’il termine 17ème. Léo Bergère termine lui 21ème.

Tout n’est pas terminé cependant pour la délégation française de la discipline, puisqu’il reste encore l’épreuve féminine et l’épreuve en équipe mixte prévues respectivement dans la nuit du 26 au 27 juillet, et dans la nuit du 30 au 31 juillet, rapporte Cnews