Jet Li : affaiblit par la maladie, sa santé devient plus inquiétante

L’acteur de 58 ans était l’un des visages les plus courants du cinéma d’action jusqu’à ce qu’il y a un peu plus d’une décennie, il ait dû réduire drastiquement son activité.

En 2018, la publication de quelques photos de Jet Li avec une détérioration physique évidente a déclenché toutes les alarmes sur l’état de santé de l’acteur.

Né en Chine, bien que de nationalité singapourienne depuis 2009, Li est l’un des plus grands représentants du cinéma d’action grâce à sa connaissance des arts martiaux et à un style très personnel qui lui a valu des millions de fans à travers le monde.

Il est devenu célèbre dans son pays natal dans les années 1990 grâce à la série Once upon a time in China, qui lui a également ouvert les portes d’Hollywood où il a commencé à jouer régulièrement dans des blockbusters.

L’Arme Fatale 4 (1998), Roméo doit mourir (2000), Héros (2002), Danny le Chien (2005), Guerre (2007), La Momie : Tombe de l’Empereur Dragon (2008) ou encore la saga des Mercenaires donnent du bon compte de son activité prolifique devant la caméra.

Mais en 2010, il a été révélé que l’acteur souffrait d’hyperthyroïdie, ce qui, associé à des problèmes de dos, lui a fait réduire considérablement son activité et ses apparitions sur grand écran se sont produites avec des compte-gouttes. En 2013, il a admis qu’il était incapable de faire de l’exercice régulièrement à cause des médicaments.

«Je suis juste un gars normal. Je ne suis pas un héros. Je suis comme toi», assurait à l’époque l’acteur qui exerçait pourtant comme tel en 2004 lorsqu’il fut touché par le terrible Tsunami lors d’un séjour aux Maldives et réussit à sauver l’une de ses filles.

Is that Jet Li? Alleged photos of actor in Tibet fuel speculation about his poor health https://t.co/8JEM0gtF0f pic.twitter.com/23OG2MN65f — The Straits Times (@straits_times) May 20, 2018

Mais les images commentées de Jet Li dans lesquelles il apparaissait apparemment très âgé et affaibli par la maladie lors de la visite d’un acteur dans un temple au Tibet, ont suscité une telle inquiétude que tant son représentant que l’acteur lui-même ont dû se défaire des rumeurs.

«Je tiens à remercier tous mes fans pour l’inquiétude manifestée pour ma santé. Je vais très bien et je me sens très bien !», a assuré l’acteur sur son profil Facebook tout en annonçant qu’il travaillait sur de nouveaux projets.

Mais la vérité est que depuis ce moment en 2018, son activité a été pratiquement nulle à l’exception du film Mulán (2020), le seul sorti au cours des sept dernières années.

En tout cas, l’acteur, qui se fait également discret sur les réseaux sociaux, a plusieurs projets solidaires en cours, dont certains en collaboration avec Jack Ma, fondateur et PDG d’Alibaba Group, même s’il semble de moins en moins probable que nous verrons lui dans des projets cinématographiques. Pourtant, à 58 ans, bien que pas totalement, l’acteur reste au pied du canyon.