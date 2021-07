Jessica Thivenin : la star des Marseillais répond à ceux qui pointent du doigt le départ de Thibault

Comme d’habitude, Greg et Maeva Ghennam se clashent dans les Marseillais. Il faut dire que les deux ne s’entendent plus depuis un bon moment. On vous raconte ce qu’il s’est passé ce soir là. Mais ne vous attendez pas à quelque chose de bien nouveau.

Greg vient de rentrer dans l’émission les Marseillais. Grâce à un duel des champions, un nouveau candidat vient d’intégrer l’aventure. Et cela va faire plaisir à tous les fans. De base, le Bebew national devait être présent dès le début du tournage.

Mais au dernier moment, c’est finalement Thibault Garcia qui prenait la place du candidat dans l’émission. C’est grâce au compte Instagram @shayaratv que l’on apprend la nouvelle. Il écrit donc «Greg est rentré dans la villa hier soir, il a eu un énorme clash avec Maeva ! C’est parti extrêmement loin.»

Au début, nous n’avions pas plus d’informations. Mais ce soir, le compte Instagram en dit un peu plus sur ce clash entre Maeva Ghennam et Greg. «Greg est arrivé à la fin de la journée. Ils s’attendaient à ce qu’il vienne après la victoire des Marseillais.»

Et c’est là que le clash commence. «Quand il est venu, c’était l’apocalypse entre Greg et Maeva Ghennam.» Mais quelle est la raison ? Apparement, les deux candidats sont revenus sur une vieille dispute. «Ils ont reparlé de l’histoire du sac Chanel, de la fameuse tromperie de Maeva.»

Car on le rappelle, Greg était fou amoureux de la jeune femme. Mais de son côté, elle faisait une petite entorse au contrat ce qui rendait fou Bebew. Mais depuis, il n’est pas simple pour lui de tourner la page.

Mais après que Maeva Ghennam l’ait trompé, Greg a fait de même. Et de son côté, c’était avec Mélanie. Sauf que Mélanie est dans l’aventure des Marseillais en ce moment. Et à ce moment là Mélanie décide de prendre la défense de Maeva. Et le compte Instagram ne comprend pas.

Car de base, les deux candidates sont loin d’être amies. Mais de ce que l’on voit en ce moment, les choses sont en train de changer. Les deux sont devenues copines. Et ça, on ne l’aurait pas cru. Mais en ce moment, Greg et Maeva sont célibataires.

Les choses peuvent donc changer dans la villa. Surtout que Laura est aussi de la partie. Et beaucoup de fans verraient bien un couple entre Greg et Laura. Mais cela pourrait peut-être causer d’autres tensions avec Maeva Ghennam.

En tout cas, Greg a dit à son ex «après tout ce que tu m’as fait, je ne reviendrai jamais vers toi». Bon, les choses peuvent une nouvelle fois évoluer, on ne sait jamais dans Les Marseillais tout va très vite. Mais pour le moment, les deux candidats se détestent.

Sur le tournage, le candidat a déclaré qu’il ne se remettrait jamais avec. Pipeau ou non il faudra voir la suite des évènements. On espère donc que l’ambiance dans la villa sera meilleure dans les prochains jours.