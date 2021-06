Jessica Thivenin : la candidate des Marseillais donne de ses nouvelles à ses fans

Alors qu’elle pensait vivre une deuxième grossesse plus calme et plus apaisée, Jessica Thivenin souffre beaucoup plus ! Elle a failli perdre son bébé à plusieurs reprises. Mais bien qu‘elle soit alitée aujourd’hui, la candidate des Marseillais montre qu’elle va beaucoup mieux !

Elle ne pensait pas vivre une grossesse encore plus difficile que celle qu’elle a vécue avec Maylone. Voilà maintenant plusieurs mois que Jessica Thivenin souffre, car elle risque de perdre son bébé.

Alors qu’elle ne voulait pas rester au lit comme la première fois, elle a perdu sa poche des eaux, et du sang ! Malheureusement, la candidate des Marseillais a donc dû rester plusieurs jours à l’hôpital. Elle est très surveillée. C’est donc en larmes qu’elle s’était confiée sur Snapchat :

«J’espère que ce ne sera plus qu’un mauvais souvenir tout ça et que tout se passe bien… J’aurais tellement rêvé d’avoir une grossesse de rêve. Je fais que pleurer. J’ai le moral dans les chaussettes. Je suis en stress et pas bien parce qu’il faut que j’arrive à 24 pour que le bébé soit viable.»

«J’ai la poche des eaux qui est fissurée depuis quelques jours, c’est pour ça qu’on fait attention aux infections. Maintenant, la poche du bébé n’est plus hermétique. Il ne faut pas que j’ai de contractions, il ne faut pas que je perde trop de liquide tous les jours» termine donc la jolie blonde des Marseillais.

Jessica Thivenin continue donc de rester aliter jusqu’à la fin de sa grossesse pour le bien être de son bébé. Mais visiblement, elle ne le vit pas si mal que ça ! Eh non ! Elle a donc révélé sur son compte Snapchat que cet alitement était plus simple que celui qu’elle a vécu avec Maylone.

Elle s’exprime alors : «Franchement, je ne sais pas si c’est parce que c’est la deuxième fois que je suis alité, mais mentalement, c’est beaucoup plus facile que pour Maylone. Je suis bien et je me sens bien. Je ne sais pas si c’est parce que je l’ai déjà fait».

Une chose est sûre, son fils est une grande force pour elle. Elle se bat pour lui tous les jours. Et le fait de le voir à ses côtés lui remonte le moral : «Pour Maylone, je me battais pour avoir un enfant, mais tu sais pas du tout pourquoi tu te bats. Maintenant je sais ce que c’est l’amour d’une mère, un accouchement«

C’est donc une bonne nouvelle ! La candidate des Marseillais retrouve petit à petit le moral : «Bon ça y est, ça va mieux. J’ai pleuré un bon coup. Ne vous inquiétez pas, ça va. C’est juste des fois j’ai des coups de mou. Et je pleure dans mon coin».

Ses fans sont donc très heureux de la savoir en meilleure santé. D’autant plus qu’ils ont appris que son mari Thibault Garcia rejoindrait les fratés pour le tournage en France des Marseillais vs le reste du Monde 6.