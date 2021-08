Jessica Thivenin fait sensation : la candidate des Marseillais dÃ©voile une photo de son baby bump

Jessica Thivenin fait le buzz sur les réseaux sociaux. La star des Marseillais dévoile son baby bump et fait fondre ses abonnés.

Lors de la dernière saison des Marseillais, Jessica Thivenin annonçait une grande nouvelle à ses fratés. Et ce, au lendemain de son remariage avec Thibault Garcia.

En effet, la jolie blonde était enceinte pour la seconde fois. Une bonne nouvelle pour les membres de la famille qui étaient ravis d’apprendre qu’ils allaient accueillir un nouvel enfant.

Et pour être certains de vivre une grossesse sans risque, la star et son mari quittaient alors l’aventure. Le but ? Se consacrer pleinement à l’arrivée du nouveau-né.

Si les médecins lui avaient affirmé que cette nouvelle expérience serait différente, la jeune femme s’est pourtant rapidement retrouvée dans le même embarras.

Eh oui ! La pauvre Jess fait, encore une fois, face à une grossesse difficile. Sur les réseaux sociaux, elle dévoile alors chaque semaine les informations de son état de santé et de celui de sa fille.

Le 2 août dernier, la candidate des Marseillais écrivait alors sur Instagram : «32 SA aujourd’hui je peux vous dire qu’on est vraiment heureux d’en être là … C’est un nouveau cap de passer et pas n’importe lequel. Aujourd’hui on sort de la grande prématurité et on rentre dans la prématurité.»

Et de poursuivre : «A 20 SA j’ai percé la poche des eaux et du sang partout sur mon pyjama dans le lit d’hospitalisation, 1 semaine après rebelote même schéma… À 20 SA, elle n’était pas viable. Dans les couloirs de l’hôpital personne n’y croyait, on a pleuré plusieurs fois, on a eu peur de perdre notre petite fille à tellement de reprise.»

Pourtant, la jeune maman n’a jamais perdu espoir. Tout comme avec Maylone, elle se bat alors pour la survie de son second bébé.

«On y a cru, on a prié, on a toujours gardé l’espoir comme pour Maylone», ajoutait la star des Marseillais sous la publication. Prête à tout pour ses enfants, la jolie blonde est donc très heureuse de partager ces informations avec sa communauté.