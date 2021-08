Jessica Thivenin, de lâ€™Ã©mission Les Marseillais sâ€™en prend Ã  Thibault Garcia en live !

La candidate de l’émission Les Marseillais est enceinte de son 2ème enfant. Jessica Thivenin n’hésite d’ailleurs pas à montrer son baby bump sur les réseaux sociaux.

En effet, la jeune femme partage souvent des photos d’elle pour faire vivre sa grossesse à ses fans. Et ces derniers sont d’ailleurs très heureux de découvrir les photos de leur star préférée.

Récemment, la jeune candidate des Marseillais a donc partagé une nouvelle photo de son ventre de femme enceinte. On la découvre cette fois-ci au bord de la piscine accompagné de son fils et de son mari.

D’ailleurs Jessica Thivenin en profite pour se moquer gentiment de son époux, Thibault Garcia. «Hâte d’accueillir mon 3ème enfant» écrit alors la jolie blonde en légende de son post.

Une façon de se moquer de son chéri qui fait l’enfant dans la piscine avec son fils. «Je suis fier d’être un enfant». a alors répondu le jeune homme ! Autant dire que Thibault Garcia n’est pas du tout embêté par les moqueries de sa chérie. En effet, il assume complètement son côté enfant.

Il faut savoir que le jeune homme est toujours très taquin et ne rate pas une occasion de s’amuser avec sa famille. Jessica Thivenin quant à elle, doit faire très attention car elle vit une grossesse difficile. On vous en dit plus.

En janvier dernier, la candidate de l’émission Les Marseillais et son chéri nous ont annoncé qu’ils attendaient leur deuxième enfant. Mais très vite, Jessica Thivenin a su que cette grossesse n’allait pas être très facile à vivre.

En effet, la jeune femme doit rester alitée. D’ailleurs la jeune candidate des Marseillais a dû passer par l’hopital. Une petite frayeur qui se termine bien finalement.

«J’ai perdu beaucoup de sang dans la nuit, il y a 2 jours. Vous vous rendez bien compte qu’on est seulement à 20 semaines de grossesse, donc c’est une situation très compliquée, très critique dans le sens où notre bébé n’est pas viable encore.» confiait alors la jeune femme. Mais comme pour sa première grossesse, la jeune femme s’est battu pour son enfant !

«Trop contente j’étais de sortie hôpital» annonçait la jeune femme il y a quelques semaines. Une bonne nouvelle qu’elle a souhaité partager avec ses fans sur les réseaux sociaux.

«Cette semaine est un grand cap pour nous, même si c’est très peu 24 SA pour nous c’est le 1 er grand cap atteint. La route est encore longue» a-t-elle ajouté.

Les fans de la jeune femme étaient heureux de savoir qu’elle allait bien. En effet, son post a récolté plus de 449 000 likes sur le réseau social ! La jolie blonde a en effet pu compter sur le soutien de ses fans.

D’ailleurs côté vie amoureuse, tout semble bien se passer avec son chéri. Malgré les nombreuses rumeurs qui insinuent que son couple bat de l’aile ! Affaire à suivre.