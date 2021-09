Jennifer Lopez : la raison pour laquelle Bennifer n’a pas participé au Met Gala ensemble

Met Gala 2021 nous a donné de nombreux moments inoubliables, même si cette année le tapis rouge était un peu varié et avec des looks plus décontractés, d’autres aspects se sont démarqués tels que; le défilé des couples du moment. Cependant, «Bennifer» brillait par son absence, alors que Jennifer Lopez défilait seule.

Après la douce apparition de JLO et Ben Affleck sur le tapis rouge des MTV VMA, dans lequel le couple a renversé du miel sur des flocons, on s’attendait à ce que le célèbre soit l’une des romances gâchées de la nuit la plus glamour de New York, mais pour notre surprise l’acteur n’a pas accompagné le chanteur sur le premier podium.

Pourquoi Ben Affleck n’a-t-il pas foulé le tapis rouge aux côtés de JLO

Apparemment, Lopez était l’invité principal de cet événement glamour, car seuls les invités spéciaux et les donateurs sont ceux qui ont le droit d’être le centre d’attention. Ce n’est pas le premier Met Gala auquel assiste l’interprète de ‘On the floor’, donc on se doute qu’elle connaît bien les règles.

Il est évident que personne ne veut fâcher Anna Wintour – l’icône de la mode et amoureuse de la perfection dans les moindres détails – les invités sont donc soumis aux règles strictes imposées par l’organisateur de spectacles aussi importants.

Nous sommes un peu déçus que le couple n’ait pas eu l’entrée triomphale que nous attendions, tant nos attentes des amoureux étaient très élevées. On aurait aimé qu’ils soient l’une des attentions de la nuit et qu’ils fassent leurs premières déclarations sur le retour de ‘Bennifer.

Auriez-vous aimé voir Jennifer Lopez et Ben Affleck fouler ensemble le tapis rouge du Met Gala ?