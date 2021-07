Jennifer Lopez : la chanteuse américaine officialise sa relation avec l’acteur Ben Affleck

À l’occasion de son anniversaire samedi 24 juillet, Jennifer Lopez a confirmé ce que tous ses fans attendaient: elle file de nouveau le parfait amour avec Ben Affleck, 17 ans après leur rupture.

La chanteuse américaine a officialisé sa relation avec l’acteur Ben Affleck. Sur une de leurs photos, on les voit s’embrasser passionnément.

Bien qu’ils aient déjà été vus ensemble et que la relation ait été confirmée, c’est la première fois que l’actrice et chanteuse publie une photo avec l’acteur.

Rappelons qu’Affleck et J.Lo ont commencé à sortir ensemble en 2002 et se sont fiancés en novembre de la même année avant de reporter leurs jours de mariage avant la date. Quelques mois plus tard, ils annoncent leur rupture.