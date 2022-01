Jennifer Lopez : la chanteuse américaine et Ben Affleck sont-ils fiancés ?

Ce serait la première fois que JLo et Ben Affleck arriveraient à l’autel, après avoir été séparés pendant plus de 10 ans.

La cour de Jennifer Lopez et Ben Affleck devient de plus en plus sérieuse, car selon les médias internationaux, le couple est sur le point de se fiancer et de célébrer leur mariage.

Rappelons que JLo et Affleck sont devenus les protagonistes de l’actualité il y a quelques mois lorsqu’ils ont décidé de reprendre leur relation amoureuse après avoir été séparés pendant plus de 10 ans.

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont-ils fiancés ?

Selon le portail In Touch, l’engagement entre Jennifer Lopez et Ben Affleck n’est qu’une question de temps, car selon des sources proches du couple, l’acteur d’Armageddon ne veut pas lâcher JLo une nouvelle fois.

«Il a dit à tout le monde qu’il avait déjà perdu Jen une fois et qu’il ne laisserait pas cela se reproduire», déclare le point de vente.

Quand Jennifer Lopez et Ben Affleck se fiancent-ils ?

Apparemment, l’engagement entre les acteurs est plus proche que jamais, car le portail américain assure que Ben Affleck pensait demander à JLo de l’épouser lors de son anniversaire en juillet, cependant, il estime que c’est long à consolider leur amour, donc probablement le Le couple se fiancera au printemps et se mariera en été.

L’histoire d’amour de Jennifer Lopez et Ben Affleck

La première fois que des rumeurs d’une éventuelle relation entre JLo et Ben Affleck ont fait surface, c’était en 2002 alors qu’ils tournaient le film Gigli; par la suite, ils sont devenus le couple le plus emblématique d’Hollywood.

Un an plus tard, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont fiancés, mais ils ont décidé d’annuler le mariage et de mettre fin à leur relation en 2004.

Peu de temps après avoir rompu avec Ben Affleck, JLo a rencontré Marc Anthony, avec qui elle a eu deux enfants : Max et Emme Maribel Muñiz. De son côté, Ben Affleck a épousé Jennifer Garner et a eu trois enfants : Violet, Seraphina et Samuel.

Après plus de 10 ans de séparation, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont renoué leur amour en 2021 et, depuis, on les a vus ensemble -et plus heureux que jamais- lors des galas. Si Ben Affleck décidait de proposer à JLo, ce serait la première fois que le couple marcherait dans l’allée.