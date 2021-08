Jennifer Lopez : la chanteuse américaine a coupé les ponts avec Alex Rodriguez

Jennifer Lopez s’est désabonnée de son ex-fiancé Alex Rodriguez sur les réseaux sociaux.

La chanteuse et son ancien partenaire ont mis fin à leurs fiançailles il y a quelques mois avant que JLo ne se remette en couple avec l’acteur Ben Affleck, et l’interprète de «On The Floor» a désormais sauté le pas et coupé les ponts avec son ancien compagnon pour de bon.

Sur Instagram, celle-ci a effectivement cessé de suivre Alex Rodriguez et a enlevé toutes les photos de lui de son propre compte. Au moment où cet article est écrit, Alex est encore abonné à Jennifer et a encore des photos d’elle sur sa page.

Pendant ce temps, Jennifer file le parfait amour avec Ben Affleck, avec qui elle a déjà été fiancée au début des années 2000. Par ailleurs, il a récemment été révélé que les tourtereaux cherchaient une maison ensemble à Los Angeles.

Le couple a effectivement été aperçu dans le quartier de Holmby Hills pour observer une maison estimée à 65 millions de dollars, et selon TMZ, cette propriété compte plus de 31.000 mètres carrés d’espace comprenant 8 chambres et 12 salles de bains. Et s’ils n’ont pas encore confirmé qu’ils veulent emménager ensemble, leurs amis pensent que cela ne devrait plus tarder.

Une source a confié : «Ils passent tout leur temps ensemble et font de leur relation une priorité.»

Les deux stars ont récemment repris contact après avoir déjà été fiancés de 2002 à 2004, et des sources proches du couple ont également confié à Entertainment Tonight que les choses deviennent de plus en plus sérieuses entre eux.

«Leurs amis ne seraient pas surpris s’ils emménagent ensemble» a déclaré l’informateur. «Ils passent tout leur temps libre ensemble et ils considèrent leur couple comme une priorité. J.Lo tombe facilement amoureuse et c’est visiblement le cas à nouveau avec Ben. Ben est un gars normal, ce que J.Lo adore. Il a sa propre vie et il n’est pas célèbre de la même façon qu’elle. Il ne veut pas être en compétition. Ils se soutiennent l’un et l’autre.»