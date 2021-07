Jennifer Lopez et Ben Affleck : les deux stars seraient prêts à passer leur vie ensemble

Le couple le plus populaire du début des années 2000 redonne une chance à leur romance qui semble cette fois-ci très solide.

Presque 20 ans après avoir rompu leurs fiançailles, les «Bennifer» forment à nouveau un couple. Jennifer Lopez et Ben Affleck seraient même «plus qu’heureux», «complètement engagés» dans cette relation et seraient même prêts à «passer le reste de leur vie ensemble».

C’est en tout cas ce que révèlent plusieurs médias américains dont US Weekly. La romance entre les deux stars serait donc devenue très sérieuse très rapidement. Une source proche de l’acteur de 48 ans et de la chanteuse de 51 ans a confié au magazine US Weekly qu’ils seraient «tous les deux ravis» de la facilité» avec laquelle ils sont revenus dans la vie l’un de l’autre.

Un véritable tourbillon

«Ces derniers mois ont été un véritable tourbillon», commente la source. «Ils sont bien conscients que certains cyniques considèrent cette relation comme un moyen d’attirer l’attention et critiquent la rapidité de l’évolution de leur relation mais ça ne les perturbent pas. Ils sont pleinement déterminés à franchir les prochaines étapes et à passer le reste de leur vie ensemble».

«On dirait qu’ils sont ensemble depuis des années et non des mois», témoigne-t-on dans l’entourage du nouveau couple qui fascine. «Ils sont heureux de s’être retrouvés et de connaitre le véritable amour.»

Bien qu’ils n’aient pas eu leur fin heureuse la première fois, «il n’y a pas un seul doute dans leur esprit que cela ne va pas marcher cette fois-ci, analyse la source à US. «Tout ce qui a mal tourné dans le passé ne peut que leur servir de manière positive cette fois-ci», a fini de détailler la connaissance du couple au média américain.